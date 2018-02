Thiago Alcântara volta ao Bayern após três meses afastado

O meia brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara voltará a jogar pelo Bayern de Munique neste sábado contra o Wolfsburg, depois de quase três meses afastado dos gramados por lesão, anunciou nesta sexta-feira o técnico Jupp Heynckes. “Thiago jogará amanhã contra o Wolfsburg como titular”, declarou o técnico.

O filho do ex-volante da seleção Mazinho sofreu um grave lesão na coxa em final de novembro no jogo com o Anderlecht, na Liga dos Campeões – vitória alemã por 2 a 1.

No jogo deste sábado, válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão e que servirá de preparação para o confronto de terça-feira das oitavas de final da Champions contra o Besiktas, Heynckes só não poderá contar com o goleiro Manuel Neuer, lesionado – fraturou o pé em abril. O chileno Arturo Vidal não poderá jogar por estar suspenso.