The Best 2020: Fifa anuncia candidatos ao prêmio de melhor do mundo

A Fifa anunciou na manhã desta quarta-feira, 25, a lista de candidatos aos prêmios The Best de melhor do mundo em 2020. O Brasil tem dois representantes em categorias distintas: Neymar, do PSG, é um dos 11 pré-selecionados ao troféu principal e Alisson, do Liverpool, está entre os seis concorrentes à melhor goleiro.

O futebol brasileiro ainda é representado pelo Flamengo com a indicação do gol de bicicleta marcado pelo uruguaio Giorgian de Arrascaeta diante do Ceará, pelo Brasileirão de 2019, ao Prêmio Puskás de melhor gol da temporada. Devido à pandemia do coronavírus, a festa que aconteceria em 21 de setembro teve de ser remarcada para 17 de dezembro e o anúncio se dará de forma virtual.

O favorito para o prêmio de melhor jogador do mundo é o polonês Robert Lewandowski, campeão invicto e artilheiro da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Neymar, que faz boa temporada pelo PSG, tem chances de aparecer entre os três. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que dominaram o prêmio na última década, desta vez correm por fora. Os outros candidatos são: Thiago Alcântara, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Mohamed Salah e Virgil Van Dijk.

Entre os treinadores, a surpresa foi a inclusão do argentino Marcelo Bielsa, campeão da segunda divisão inglesa com o Leeds United. Na categoria de melhor jogadora, nenhuma brasileira foi indicada. A dinamarquesa Pernille Harder e a holandesa Vivianne Miedema aparecem como favoritas.

Um grupo de especialistas, da qual o brasileiro Cafu faz parte, foi responsável pela elaboração das listas. Agora, os candidatos receberão votos de jogadores, técnicos, jornalistas, além de torcedores que acessarem o site da Fifa, com peso diferenciado para cada um dos grupos de eleitores. A votação vai até 9 de dezembro e os três finalistas de cada categoria serão anunciados no dia 11 de dezembro.

O The Best da Fifa é o único grande prêmio individual da temporada 2019/20, marcada pelo coronavírus, já que a revista France Football cancelou a entrega da Bola de Ouro por considerar que “um ano tão único não poderia ser tratado como um ano comum”. A publicação se limitou a organizar uma seleção de todos os tempos.

Confira, abaixo, todos os indicados ao The Best 2020:

Melhor jogador

Thiago Alcântara (ESP) – Bayern de Munique/Liverpool

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Kevin De Bruyne (BEL) – Manchester City

Robert Lewandowski (POL) – Bayern de Munique

Sadio Mané (SEN) – Liverpool

Kylian Mbappé (FRA) – PSG

Lionel Messi (ARG) – Barcelona

Neymar (BRA) – PSG

Sergio Ramos (ESP) – Real Madrid

Mohamed Salah (EGI) – Liverpool

Van Dijk (HOL) – Liverpool

Melhor jogadora

Lucy Bronze (ING) – Lyon /Manchester City

Delphine Cascarino (FRA) – Lyon

Caroline Graham Hansen (NOR) – Barcelona

Pernille Harder (DIN) – Wolfsburg/Chelsea

Jennifer Hermoso (ESP) – Barcelona

Ji So-yun (COR) – Chelsea

Sam Kerr (AUS) – Chelsea

Saki Kumagai (JAP) – Lyon

Dzsenifer Marozsán (ALE) – Lyon

Vivianne Miedema (HOL) – Arsenal

Wendie Renard (FRA) – Lyon

Melhor goleiro

Alisson (BRA) – Liverpool

Thibaut Courtois (BEL) – Real Madrid

Keylor Navas (COS) – Paris Saint-Germain

Manuel Neuer (ALE) – Bayern de Munique

Jan Oblak (ESL) – Atlético de Madrid

Ter Stegen (ALE) – Barcelona

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger (ALE) – Chelsea

Sarah Bouhaddi (FRA) – Lyonnais

Christiane Endler (CHI) – Paris Saint-Germain

Hedvig Lindahl (SUE) – Wolfsburg/Atlético de Madrid

Alyssa Naeher (EUA) – Chicago Red Stars

Ellie Roebuck (ING) – Manchester City

Melhor treinador (futebol masculino)

Marcelo Bielsa (ARG) – Leeds United

Hansi Flick (ALE) – Bayern de Munique

Jürgen Klopp (ALE) – Liverpool

Julen Lopetegui (ESP) – Sevilla

Zinedine Zidane (FRA) – Real Madrid

Melhor treinador/a (futebol feminino)

Lluís Cortés (ESP) – Barcelona

Rita Guarino (ITA) – Juventus

Emma Hayes (ING) – Chelsea

Stephan Lerch (ALE) – Wolfsburg

Hege Riise (NOR) – LSK Kvinner

Jean-Luc Vasseur (FRA) – Olympique Lyonnais

Sarina Wiegman (HOL) – Holanda

Prêmio Puskás

Shirley Cruz (COS) – Costa Rica x Panama

Torneio Pré-Olímpico da Concacaf – 28 de janeiro de 2020

De Arrascaeta (URU) – Ceará x Flamengo

Brasileirão – 25 de agosto de 2019

Jordan Flores (ING) – Shamrock Rovers x Dundalk

Campeonato Irlandês – 28 de fevereiro de 2020

André Gignac (FRA) – Tigres x Pumas

Campeonato Mexicano – 1 de março de 2020

Sophie Ingle (GAL) – Arsenal x Chelsea

Campeonato Inglês Feminino – 19 de janeiro de 2020

Zlatko Junuzović (AUT) – Rapid Viena x Red Bull Salzburg

Campeonato Austríaco – 24 de junho de 2020

Hlompho Kekana (AFS) – Mamelodi Sundowns x Cape Town City FC

Campeonato da África do Sul – 20 de agosto de 2019

Son (COR) – Tottenham Hotspur x Burnley

Campeonato Inglês – 7 de dezembro de 2019

Leonel Quiñónez (EQU) – Universidad Católica x Macará

Campeonato Equatoriano – 19 de agosto de 2019

Luis Suárez (URU) – Barcelona x Mallorca

Campeonato Espanhol – 7 de dezembro de 2019

Caroline Weir (ESC) – Manchester City x Manchester United

Campeonato Inglês Feminino – 7 de setembro de 2019

