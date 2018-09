The Best 2018: Modric e Cristiano votam em zagueiro e Neymar é ignorado

O croata Luka Modric, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mundo nesta segunda-feira, na cerimônia Fifa ‘The Best’ 2018, em Londres, com 29.05% dos votos, contra 19.08% de Cristiano Ronaldo e 11.23% de Mohamed Salah. Minutos depois da eleição, os votos dos capitães e técnicos de diversas seleções e jornalistas foram divulgados pela Fifa, com direito a algumas surpresas.

Cristiano Ronaldo e Luka Modric, capitães de suas seleções, parecem até ter combinado o voto: colocaram o zagueiro francês Raphael Varane, do Real Madrid, no primeiro lugar e Antoine Griezmann, do Atlético de Madri, em terceiro. Para o segundo posto, um votou no outro.

Pela primeira vez, Lionel Messi não votou em ninguém do Barcelona e citou Cristiano Ronaldo, como terceiro melhor. O argentino, que não esteve entre os indicados pela primeira vez em 11 anos, escolheu Modric como melhor, seguido por Kylian Mbappé.

Entre todos os votantes, nenhum selecionou o brasileiro Neymar, do Paris Saint Germain, entre os três primeiros colocados, nem mesmo Tite e Miranda, os representantes do país.

Nomes como o do inglês Harry Kane, do Tottenham, e do belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, foram citados a frente de Neymar. Votaram 168 jornalistas, 169 capitães e 171 técnicos.

