Marta é eleita melhor do mundo pela sexta vez e supera Messi e Cristiano

A brasileira Marta surpreendeu e venceu o prêmio The Best pela sexta vez. A paraibana de 32 anos, que joga Orlando Pride, dos Estados Unidos, superou a norueguesa Ada Hegerberg e a meia alemã Dzsenifer Marozsán, ambas do Lyon, que foi campeão francês e da Liga dos Campeões na última temporada.

“Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. As pessoas me dizem que eu já estive aqui muitas vezes e sempre me emociono. Realmente, eu faço isso porque isso representa muito pra mim. Desde o primeiro momento eu enxerguei que jogar futebol era a melhor coisa para eu fazer. Tenho que agradecer a Deus por me dar saúde para lutar em busca de meus objetivos, agradecer às minhas companheiras de clube e seleção, e aos fãs, jornalistas e companheiras que votaram em mim. É um momento mágico, obrigada”, afirmou a jogadora.

Com a premiação, ela supera Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, tornando-se a jogadora mais vezes eleita melhor do mundo. As outras conquistas da brasileira foram em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Nesta temporada, ela jogou pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos.