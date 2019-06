Thalles, jogador do Vasco emprestado à Ponte Preta, morre em acidente

O jogador Thalles, de 24 anos, morreu, neste sábado, 22, em um acidente na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O atacante estava na Ponte Preta, emprestado pelo Vasco da Gama, clube que o revelou, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, envolveu duas motos, que atropelaram outras pessoas. Além de Thalles, mais uma pessoa morreu. O jogador voltava de um baile funk na comunidade da Cerâmica.

Em nota, o Vasco postou uma foto de Thalles e lamentou sua. “Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil”.

Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EBzBYFabNF — Vasco ◤✠◢ (@VascodaGama) June 22, 2019

A Ponte Preta também se manifestou nas redes sociais. “De maneira triste e consternada, a Ponte Preta recebeu na manhã deste sábado (22) a notícia da morte do atacante Thalles, em um trágico acidente. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos. Nossos corações e nossas orações estão contigo, Thalles!”

Thalles foi revelado nas categorias de base do Vasco e subiu ao elenco principal em 2013. Em cinco temporadas, fez 36 gols em disputou 154 jogos. No ano passado, foi emprestado ao Albirex Niigata, do Japão, e em janeiro deste ano, foi cedido ao clube de Campinas.

(Com Estadão Conteúdo)