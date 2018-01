Tevez retorna ao Fuerte Apache e faz golaço em pelada

De volta à Argentina para defender novamente o Boca Juniors após uma temporada decepcionante na China, o atacante Carlitos Tevez aproveitou para visitar o bairro onde nasceu e cresceu, o Fuerte Apache. Nesta quarta-feira, começaram a circular vídeos do jogador de 33 anos jogando futebol com os amigos no campinho da região pobre, conhecida por problemas com violência e tráfico de drogas – e principalmente por seu filho mais famoso, Tevez.

Na imagem, o jogador de passagens marcantes por Corinthians, Manchester United e City, Juventus e outros, bate bola com os amigos, de agasalho, bermuda e tênis, e marca um belo gol, após driblar o goleiro adversário. À rádio La Red, Tevez contou que passou mais de um mês no Fuerte Apache desde que retornou de Shangai e jogou diversas partidas com os amigos.

“Não fui só uma vez, fui várias vezes jogar lá, ficar ali no meu bairro e outra vez sentir aquelas sensações que me faziam falta”, contou. Ele disse, inclusive, que foram justamente as peladas com os amigos que o motivaram a retornar ao Boca, seu clube do coração, e tentar atuar novamente em alto nível. Confira, abaixo, o gol de Tevez no Fuerte Apache: