Tevez celebra gol contra o Palmeiras: ‘Me xingaram a noite toda’

O atacante argentino Carlitos Tevez deixou o hotel do Boca Juniors na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, bastante feliz pelo gol que deu o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, nos acréscimos, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. O ex-jogador do Corinthians fez uma provocação ao velho rival.

“Por sorte pude fazer mais um gol, me sinto bem contra o Palmeiras”, contou aos jornalistas que acompanharam a saída do Boca Juniors. Ele ainda explicou por que celebrou com a mão no ouvido em direção à torcida palmeirense. “Me xingaram a noite toda”, disse, aos risos. Ele entrou no segundo tempo da partida, mas foi vaiado desde o aquecimento.

Por fim, ainda disse se lembrar dos belos gols que marcou contra o Palmeiras pelo Corinthians, entre 2005 e 2006 (um deles foi anulado pela arbitragem de forma polêmica). “Sim, me lembro, claro. Acho que todos os gols são lindos, ainda mais com esta camiseta, mas tenho lindas lembranças de jogos contra eles.” Em seis partidas contra o Palmeiras, Tevez acumula duas vitórias e quatro empates, com dois gols marcados.