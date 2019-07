Tevez apresenta a Bombonera a atores de ‘La Casa de Papel’

A séria espanhola La Casa de Papel, sucesso mundial da Netflix que estreará sua terceira temporada na próxima sexta-feira, 19, ganhará um novo personagem: Palermo, nome da capital da Sicília, na Itália, e também do maior artilheiro da história do Boca Juniors, Martín Palermo. A coincidência com o futebol aumenta pelo fato de o ator que o protagonizará Palermo, Rodrigo de la Serna, também ser argentino. Pensando nisso, a Netflix decidiu promover o retorno da série no mítico estádio de Buenos Aires e coube ao atacante Carlitos Tevez abrir as portas de La Bombonera para os assaltantes mais famosos da atualidade.

O ex-jogador do Corinthians e da seleção argentina mostrou as instalações da Bombonera não apenas a Rodrigo de la Serna, mas também ao ator espanhol Pedro Alonso, que interpreta Berlim em La Casa de Papel. Tevez mostrou acompanhar a série e brincou que a última vez que viu Berlim, ele estava morto. E aproveitou para promover a sua própria série, Apache, que conta a história da carreira de Tevez, desde os primeiros chutes na favela de Fuerte Apache, na capital argentina.

Palermo y Berlín de La casa de papel entrevistan a Apache, digo a Tévez. pic.twitter.com/wwrKKl1vBG — CheNetflix (@CheNetflix) July 17, 2019

No mês passado, Martín Palermo, ex-atacante do Boca e atual treinador do Pachuca, do México, também participou da promoção de La Casa de Papel em um divertido comercial na qual aparece vestindo a roupa vermelha dos assaltantes.