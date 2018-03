Teste final: Tite faz última convocação antes da lista da Copa

O técnico Tite anunciará nesta segunda-feira, às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio, os convocados da seleção brasileira para os últimos testes antes da lista final para a Copa do Mundo da Rússia, que será divulgada em maio. Sem Neymar, lesionado, e com algumas vagas abertas, o time enfrentará a Rússia, dia 23 de março, em Moscou, e quatro dias depois, visitará a campeã mundial Alemanha, em Berlim.

Tite confidenciou em entrevistas recentes que já tem cerca de 16 atletas garantidos no Mundial. É possível que o treinador convoque mais do que 23 atletas nesta segunda para tirar suas últimas dúvidas. Além de Neymar, que operou o pé e só deve voltar em maio, o zagueiro Marquinhos, também do PSG, vem reclamando de dores musculares e pode ser poupado.

Quem ainda briga por vaga na Seleção

O treinador ainda tem dúvidas em todos os setores. Alisson e Ederson estão garantidos no gol, mas o terceiro goleiro ainda não foi definido (Cássio, do Corinthians, vem sendo o escolhido). Nas laterais, Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madri) e Alex Sandro (Juventus) brigam, por duas vagas. Uma última vaga na zaga é disputada por Jemerson (Monaco), Rodrigo Caio (São Paulo), Gil (Shandong Luneng) e Geromel (Grêmio).

No meio-campo, há duas vagas disponíveis: Giuliano (Fenerbahçe) e Diego (Flamengo) receberam mais chances de Tite, mas têm a concorrência de Arthur (Grêmio), Lucas Lima (Palmeiras), Anderson Talisca (Besiktas), Fred (Shakhtar Donetsk) , Hernanes (Hebei Fortune) e Rodriguinho (Corinthians).

No ataque, com Gabriel Jesus e Firmino confirmados – e com a ausência de Neymar – há duas vagas para esta convocação. Diego Souza (São Paulo), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk), Luan (Grêmio) e Diego Tardelli (Shandong Luneng) aparecem como favoritos. Os jovens Malcom (Bordeaux), Richarlison (Watford) e Willian José (Real Sociedad) correm por fora.