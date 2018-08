Terroristas planejaram ataque em jogo do Barcelona, diz jornal

O grupo que cometeu atentados terroristas em Barcelona no ano passado planejou atacar o estádio Camp Nou durante partida do Campeonato Espanhol, publicou nesta quarta-feira o jornal El Periódico de Catalunya. A ação dos extremistas aconteceria durante o jogo entre Barcelona e Betis, disputado em 20 de agosto, três dias depois dos atos na capital catalã. Além disso, uma boate voltada ao público LGBT seria alvo de atentado.

De acordo com o jornal, terroristas reuniram dados sobre a organização da partida e visitaram a loja localizada dentro do Camp Nou. As informações obtidas no telefone celular de um dos membros da célula, Mohammed Hichamy – morto um dia após o ataque em Barcelona -, levaram as autoridades a afirmar que havia um plano de ataque.

Além disso, investigadores encontraram escritos do imã Abdelbaki Es Satty, que morreu em uma casa na cidade de Alcanar, onde a célula preparava explosivos e houve uma detonação acidental. No material, havia referências ao dia 20 de agosto.

Há quase um ano, uma van atropelou propositalmente vários pedestres em Las Ramblas, uma das vias mais movimentadas de Barcelona, deixando 13 mortos e pelo menos 100 feridos. No dia seguinte, a polícia matou cinco suspeitos de envolvimento com o atentado, na cidade de Cambrils, também na Catalunha.