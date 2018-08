Temporada europeia: os craques brasileiros que se destacaram

A temporada europeia começou intensamente neste final de semana com campeonatos Inglês, Francês e Português, além da disputa da Supercopa Espanhola. Na Espanha, França e Inglaterra, os brasileiros conquistaram títulos, marcaram gols e até foram expulsos, prejudicando o time. Veja abaixo os destaques:

Alisson (Liverpool-ING)

Na estreia oficial pelo Liverpool, não sofreu gols em vitória de 4 a 0 sobre o West Ham.

Arthur (Barcelona-ESP)

Foi titular do Barcelona em vitória de 2 a 1 sobre o Sevilla pela Supercopa da Espanha. Conquistou seu primeiro título pelo clube na primeira partida oficial. Foi substituído por Coutinho.

Coutinho (Barcelona-ESP)

Entrou no lugar do Arthur na partida e ajudou o Barcelona a conquistar a Supercopa da Espanha, em vitória de 2 a 1 contra o Sevilla.

Ederson (Manchester City-ING)

Reserva da seleção brasileira, estreou no Campeonato Inglês como titular da meta de seu time em vitória de 2 a 0 contra o Arsenal, fora de casa.

Jorginho (Chelsea-ING)

Brasileiro naturalizado italiano, Jorginho fez sua estreia oficial pelo Chelsea e marcou, de pênalti, o segundo gol do clube contra o Huddersfield, em vitória de 3 a 0.

Neymar (PSG-FRA)

Teve ótima estreia no Campeonato Francês. Marcou o primeiro gol do PSG no torneio, logo aos 10 minutos de jogo, em vitória de 3 a 0 sobre o Caen. Recebeu sozinho dentro da área e tocou no canto do goleiro adversário.

Gol do Neymar! O camisa 10 abriu o caminho para a vitória do PSG por 3 a 0, diante do Caen, pela Ligue 1. ⚽ pic.twitter.com/DeAHChrux7 — Lendário Neymar Jr. (@FCLNJROFICIAL) August 12, 2018

Pablo (Bordeaux-FRA)

O zagueiro ex-Corinthians se destacou negativamente na derrota de 2 a 0 de seu time, em casa, para o Strasbourg. Foi expulso logo aos treze minutos de jogo por derrubar o atacante adversário, que entraria sozinho na área após erro de reposição do goleiro. Com um a menos durante quase toda partida, o Bordeaux foi derrotado.

Rafinha (Barcelona-ESP)

Foi titular do clube na vitória de 2 a 1 sobre o Sevilla na Supercopa da Espanha. Foi substituído por Rakitic, mas conquistou o título com o clube.

Richarlison (Everton-ING)

Revelado pelo Fluminense, o atacante Richarlison fez sua estreia oficial pelo Everton e marcou os dois gols da equipe no empate em 2 a 2 contra o Wolverhampton, fora de casa.

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Deu assistência para o terceiro gol do clube na goleada de 4 a 0 sobre o West Ham. O gol foi marcado por Sadio Mané. Pouco depois, Firmino foi substituído por Henderson.

Willian (Chelsea-ING)

Atacante da seleção brasileira, deu assistência para o primeiro gol oficial do Chelsea na temporada, marcado por Kanté em vitória de 3 a 0 sobre o Huddersfield.