Temer confunde nomes de Corinthians e Palmeiras em discurso

O presidente Michel Temer se confundiu durante um discurso no Palácio do Planalto nesta quarta-feira e acabou misturando os nomes dos rivais Corinthians e Palmeiras. Ele falava sobre “sociedade e direito” durante cerimônia de flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil nas emissoras de rádio e citou a “Sociedade Esportiva Corinthians“.

“Posso visitar, por exemplo, o Corinthians. E assistir a uma partida de futebol, olhar a multidão que está lá e dizer que aquilo não é uma sociedade. As pessoas vão lá desorganizadamente. Mas eu saio de lá, entro numa salinha e vejo reunidas vinte pessoas, que é a chamada Sociedade Esportiva Corinthians, a diretoria dessa sociedade. Eu olho aquilo e digo que isto é uma organização, porque (as pessoas) estão vinculadas por normas jurídicas, que impõe direitos e deveres…”, discursou.

O nome correto do atual campeão brasileiro é Sport Club Corinthians Paulista, enquanto o de seu rival é Sociedade Esportiva Palmeiras). Temer não fala abertamente sobre seu time do coração, mas especula-se que ele seja são-paulino. Confira a gafe do presidente no vídeo abaixo (a partir do minuto 28:30) :