Sven-Göran Eriksson negocia com Botafogo-PB e grava vídeo em português

O Botafogo da Paraíba surpreendeu seus torcedores nesta quinta-feira, 13, ao anunciar que negocia com um badalado treinador do futebol mundial: o sueco Sven-Göran Eriksson, que tem passagens por importantes clubes e seleções, como a da Inglaterra. A ideia do clube de João Pessoa, que disputa a Série C do Brasileirão, é que Eriksson trabalhe como manager, com ênfase nas categorias de base.

O próprio treinador de 72 anos confirmou a inusitada negociação, em um vídeo no qual aparece se arriscando em português. “Bom dia, presidente Sérgio Meira. Quem fala é Sven Goran Eriksson, de Súecia, quero só dizer que nosso Lars Bakkerud, como lhe disse, está para viajar ao Brasil, ao Botafogo, para falar com você. Ele representa a mim, Sven Eriksson, e ao grupo Eriksson Management. Espero que tenham uma discussão positiva. Muito obrigado, e desculpe o meu português”, afirmou Erisson, em vídeo.

O intermediário na negociação é o ex-jogador norueguês Lars Bakkerud, que, segundo o clube, já está em João Pessoa, acompanhado de outro ex-atleta, o brasileiro Anderson Sousa, que atuou Noruega e hoje é agente de futebol. Reuniões sobre a viabilidade do projeto são aguardadas para os próximos dias no centro de treinamento do clube.

Sven-Göran Eriksson tem um currículo de peso. Em mais de quatro décadas de profissão, dirigiu clubes como Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City e Leicester City, e comandou as seleções de México, Inglaterra (nas Copas do Mundo de 2002 e 2006) e Costa do Marfim (no Mundial de 2010). Seu último trabalho foi no Shenzen, da China, em 2017.

Confira a nota divulgada pelo Botafogo-PB:

Sven-Göran Eriksson próximo de assumir a base e ser manager do Botafogo-PB

O ex-técnico da Seleção da Inglaterra, Sven-Göran Eriksson, de 2000 a 2002 e 2006/2007, está de malas prontas para desembarcar no nordeste brasileiro e ser o novo comandante da gestão do projeto ousado das categorias de base do Botafogo da Paraíba, como afirmou em vídeo gravado ao clube paraibano. O Belo iniciou a negociação com o super campeão sueco da UEFA, Supercopa Europeia, Recopa Europeu para ocupar cargo de manager do clube, ficando mais próximo da diretoria executiva e do departamento de futebol. Tudo começou com Lars Bakkerud, ex-jogador norueguês, quando chegou a João Pessoa na última sexta-feira (7). Ele veio por recomendação do ex-treinador de futebol Sven-Göran Eriksson, radicado na Suécia, hoje manager e investidor de futebol.

Lars Bakkerud veio acompanhado do ex-jogador brasileiro Anderson Sousa, que jogou muitos anos na Noruega e hoje é agente de futebol e investidor. Eles terão a permanência por dez dias na cidade e visitarão o Centro de Treinamento do Botafogo da Paraíba.

Inicialmente trata-se de uma visita de estudo de viabilidade, mas abre a negociação para confirmar parcerias e a terceirização das categorias de base do clube, com investimentos profissionais e patrimoniais.

A conversa entre o presidente Sérgio Meira e o Manager Sven Eriksson, começou a partir do contato feito pelo ex-jogador Anderson Bicudo, que mora em Campina Grande.

Bicudo perguntou a Meira se podia enviar o contato de um ex-jogador brasileiro, baiano, chamado Anderson Sousa, que jogou e se estabeleceu na Noruega, como agente de jogadores e investidor no futebol.

Anderson Sousa enviou um link com informações de um ex-treinador de futebol, hoje investidor, que gostaria de conhecer, e se aproximar de um clube brasileiro, preferencialmente das séries B ou C, com boa estrutura e centro de treinamento. “Dois dias depois do recebimento do link, abri e vi que se tratava de um dos maiores treinadores da Europa, Sven Eriksson. Em seguida me certifiquei que era realmente o Sven e conversei com ele por telefone”, afirmou o presidente. (Continua nos comentários)

O desejo de Meira é fazer uma parceria com a Eriksson Management , com investimentos profissionais e patrimoniais, e a implantação de um núcleo de preparação e formação de jogadores brasileiros e estrangeiros, com técnicas e táticas no estilo europeu.