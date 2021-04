Técnico Renato Gaúcho deixa o Grêmio após quatro anos

Renato Portaluppi não é mais técnico do Grêmio. Clube gaúcho e treinador encerram na tarde desta quinta-feira, 15, o trabalho de quatro anos e seis meses, iniciado em setembro de 2016. A informação sobre a saída do treinador é confirmada oficialmente pela assessoria pessoal de Renato, mas sem detalhamentos sobre o rompimento contratual. O presidente Romildo Bolzan deve se pronunciar em breve sobre a decisão.

A permanência de Renato ficou difícil após a derrota por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, na Arena Grêmio, na última quarta-feira. O revés custou à equipe gaúcha uma eliminação precoce, ainda na fase preliminar da Copa Libertadores, e, consequentemente, mudança de curso no planejamento para a temporada.

Logo após o resultado, o vice-presidente Cláudio Oderich afirmou ao ge que a situação do treinador seria discutida, mas que “nada estava descartado”. “Vamos bem avaliar o que é melhor para o Grêmio na sequência do ano de 2021. A permanência, a não permanência”, afirmou o dirigente.

Uma reunião emergencial do Conselho Administrativo do clube, formado por Bolzan e outros seis vice-presidentes, foi marcada para a tarde desta quinta. Apesar de ter como Bolzan um entusiasta pela permanência, Renato já encontrava resistência entre outros componentes do grupo de gestores.

Renato foi comunicado do rompimento do contrato, estendido no último dia 5 de março para até o fim de 2021, pelo próprio presidente Romildo Bolzan no Hotel Deville, onde mora desde 2016, próximo ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O treinador não comandou a equipe nas duas derrotas para o Del Valle. Após testar positivo para Covid-19, foi substituído pelo auxiliar Alexandre Mendes à beira do gramado.

Maior ídolo da história do clube por sua trajetória tanto como atleta quanto como técnico, ele está no cargo desde setembro de 2016 e conquistou sete títulos pelo Grêmio no período: a Copa do Brasil de 2016, Copa Libertadores de 2017, Recopa Sul-Americana de 2018, além de três campeonatos estaduais, em 2018, 2019 e 2020, e uma Recopa Gaúcha.

O último contratual firmado entre as partes ocorreu às vésperas da decisão da Copa do Brasil, perdida para o Palmeiras. Na ocasião, o Grêmio havia sido derrotado na primeira partida, disputada em Porto Alegre, e acabou confirmando o título em novo triunfo, por 2 a 0, no Allianz Parque. O técnico era o mais longevo entre todos os treinadores das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.