Técnico Óscar Tabárez renova com Uruguai – e são-paulinos celebram

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta sexta-feira que acertou a renovação do contrato do técnico Óscar Tabárez para comandar a seleção do país por mais quatro anos. O treinador de 71 anos está no cargo desde 2006.

A notícia foi celebrada por torcedores do São Paulo. Nos últimos anos, o clube brasileiro perdeu dois treinadores para seleções (Juan Carlos Osorio para o México e Edgardo Bauza para a Argentina) e temia que seu atual comandante, o uruguaio Diego Aguirre, assumisse a Celeste caso Tabárez não renovasse.

Com o novo acordo, Tabárez poderá participar da sua quinta Copa do Mundo, a quarta consecutiva, como treinador do país, caso tenha sucesso nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial do Catar. Neste ano, o time chegou às quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, eliminado pela campeã França.

O Maestro (professor, em espanhol), como é conhecido em seu país, tem como maiores feitos o quarto lugar na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e a conquista do título da Copa América de 2011.