Técnico Mano Menezes anuncia sua saída de clube árabe

Mano Menezes não é mais o técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Na tarde deste domingo, 19, o brasileiro de 59 anos anunciou em suas redes sociais a sua saída do clube árabe após pouco mais de cinco meses no cargo e 10 partidas disputadas, com sete vitórias, um empate e duas derrotas.

“Foi uma decisão do clube interromper o contrato. O treinador e sua equipe técnica agradecem a torcida e aos jogadores do Al-Nassr pelo tempo em que estiverem juntos. E ao povo saudita pela bela recepção. Aprendemos muito durante este período”, escreveu o treinador em suas redes sociais.

Esta foi a segunda experiência de Mano Menezes fora do Brasil. Antes, o treinador passou pelo Shandong Luneng, da China, em 2016. O último trabalho dele em solo nacional foi pelo Bahia, onde acabou demitido em dezembro de 2020.