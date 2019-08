Técnico Luis Enrique anuncia a morte de sua filha de 9 anos

O técnico Luis Enrique, ex-Barcelona e seleção espanhola, informou nesta quinta-feira, 29, em suas redes sociais, sobre a morte de sua filha Xana Martínez, de apenas nove anos. A garota foi diagnosticada há cinco meses com um quadro de osteosarcoma, tumor maligno raro que atinge a parte interna dos ossos, mas não resistiu.

Luis Enrique deixou o cargo de técnico da seleção espanhola no final de junho, menos de um ano depois de assumir a função. Na ocasião, ele alegou problemas pessoais, mas sem revelar o real motivo até esta quinta-feira.

“Sentiremos tanto a sua falta, mas nos recordaremos de você a cada dia de nossas vidas, com a esperança de que nos encontraremos no futuro. Você será a estrela que guiará nossa família. Agradecemos por todas as mensagens de carinho e também pela discrição e compreensão”, publicou o treinador.

O treinador comandou a seleção espanhola em apenas em duas partidas, com duas vitórias. Ele se notabilizou como técnico no Barcelona, onde venceu dois títulos espanhóis e uma Liga dos Campeões, em 2015.