O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, disse que vai tirar um tempo para considerar sua posição à frente da equipe após a eliminação dos atuais campeões do mundo na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia, nesta quarta-feira.

O técnico de 58 anos, que assumiu a equipe em 2006 e que recentemente renovou seu contrato até 2022, disse que assumia a responsabilidade pela primeira eliminação da Alemanha na fase de grupos de um Mundial desde 1938, após derrotas para México e Coreia do Sul.

“É difícil dizer nesse momento, vou precisar de algumas horas”, disse Löw quando perguntado se permanecerá à frente da seleção alemã. “Estou chocado que não tenhamos conseguido. Eu realmente tinha o sentimento de que o time, eles realmente queriam avançar. Estou incrivelmente decepcionado por essa eliminação, mas vou pensar sobre isso com calma”.

O gerente da seleção alemã, Oliver Bierhoff, disse considerar que Löw, que levou a equipe ao título mundial no Brasil há quatro anos, permanecerá no cargo. “Ele assinou uma renovação de contrato, então entendo que será assim”, disse. “Mas esse não é o momento para isso, temos que analisar as coisas, por que não funcionou, mas entendo que ele vai continuar.”

A Alemanha precisava de uma vitória sobre a Coreia do Sul para avançar, uma vez que a Suécia derrotou o México por 3 x 0 na outra partida da chave nesta quarta-feira, para assegurar sua vaga nas oitavas de final.

Em vez disso, os alemães sofreram dois gols nos acréscimos e foram eliminados da Copa com apenas três pontos em três jogos, enquanto Suécia e México se classificaram.

“A frustração por ser eliminado é simplesmente enorme”, disse Löw. “Nós não merecemos conquistar o título de novo, nós não merecemos avançar para as oitavas de final. Nós queríamos vencer, mas não tivemos o que era necessário, faltou fluência, faltou jogar.” Acrescentou, ainda, que sua seleção sabia que os suecos estavam ganhando. “Não tivemos o suficiente para marcar um gol. Nós merecemos ser eliminados”, complementou.

Löw disse que não sabia explicar o que havia dado errado durante o torneio, mas reconheceu que houve uma certa arrogância de sua equipe na partida de estreia contra o México, em que a Alemanha foi derrotada por 1 x 0.

Depois de aparentemente ter recuperado sua campanha com uma vitória no último minuto contra a Suécia em seu segundo jogo, Löw estava certo que seu time iria derrotar a Coreia do Sul e se classificar.

“Eu assumo a responsabilidade pela eliminação, mas acho que colocamos em campo um time bom hoje”, acrescentou. “Mais para o fim tivemos que tirar um defensor e colocar Thomas Muller, tivemos que assumir o risco porque precisávamos do gol.”

“Isso deixou alguns buracos atrás, mas tínhamos que apostar e eu sabia que isso aconteceria”.