Técnico Fabio Capello anuncia aposentadoria aos 71 anos

Fabio Capello anunciou o fim de sua carreira nesta segunda-feira, aos de 71 anos. O treinador italiano, com passagens vitoriosas por Juventus, Milan, Real Madrid e Roma, entre outros, estava sem clube desde sua saída recente do Jiangsu Suning, da China.

Capello fez a revelação em em entrevista à rádio italiana Rai, quando foi perguntado sobre a possibilidade de assumir a seleção italiana. “Já tive experiências com as seleções da Inglaterra e da Rússia. Queria treinar um clube mais uma vez, e o Jiangsu foi meu último trabalho no futebol. Fiz tudo que queria. Estou satisfeito com o que eu fiz, e agora vou curtir ser comentarista. Como comentarista, você sempre vence”, brincou.

Capello, que também foi um jogador de futebol de sucesso nas décadas de 60 e 70, acumulou conquistas como treinador. Logo no início de sua carreira, no Milan, conquistou quatro Campeonatos Italianos e a Liga dos Campeões de 1994. Também venceu o campeonato nacional por Juventus e Roma e também foi campeão espanhol duas vezes pelo Real Madrid.

A seleção italiana está sem treinador desde sua eliminação na Copa do Mundo, após empate com a Suécia, em novembro, na repescagem. Somente em duas oportunidades anteriores a Azzurra ficou fora do Mundial (1930 e 1958) e há 60 anos o feito não se repetia. Os maus resultados se repetem desde 2010, na África do Sul.

