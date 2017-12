Técnico do Valencia sofre acidente de carro na Espanha

O treinador do Valencia, Marcelino García Toral sofreu um acidente de carro ao se chocar com um javali. Ele estava em viagem rumo às Asturias para passar as festas de Natal com a família, mas sofreu acidente próximo a Bilbao, quando, segundo o comunicado do clube espanhol, o animal se chocou com o veículo e morreu.

Depois de ser atendido na emergência do Hospital San Pedro, Marcelino recebeu alta, mas, segundo o Diario La Rioja, a mãe do técnico, de 81 anos, sofreu ferimentos mais preocupantes, embora esteja agora fora de perigo. A mulher do treinador sofreu ferimentos leves.