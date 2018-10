Técnico do Uruguai quebra 2 recordes e entra no Guinness Book

O técnico da seleção uruguaia de futebol, Óscar Tabárez, entrou para o Guinness Book, por estabelecer o recorde de maior número de partidas e participações em Copas do Mundo sob comando de uma mesma seleção, conforme anunciou nesta quarta-feira a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), em suas redes sociais.

O veterano comandante, que renovou o contato recentemente, foi reconhecido por trabalhar em 185 jogos da seleção uruguaia, em duas passagens, entre 1988 e 1990, e depois entre 2006 até hoje. Ao todo, são 77 amistosos, 55 partidas de Eliminatórias, 26 de Copa América, 20 de Copa do Mundo e cinco de Copa das Confederações.

Além disso, Tabárez, de 71 anos, entrará no Guinness por ser o técnico que mais vezes dirigiu a mesma seleção em Mundiais, quatro vezes, na Itália, em 1990; na África do Sul, em 2010; no Brasil, em 2014; e na Rússia, neste ano.