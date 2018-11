Técnico do River: ‘Jogaremos a final contra o Boca em qualquer canto’

O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, minimizou o ataque da torcida do seu time ao ônibus do Boca Juniors antes da final da Copa Libertadores, marcada inicialmente para o sábado passado, dia 24, e disse, nesta quinta, 29, que poderá jogar ‘em qualquer lugar’ contra os rivais. A partida, adiada em razão do ataque, ocorrerá no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, segundo informações do jornal argentino La Nación.

“A final será jogada, sim. Vamos ver o que acontece nesta quinta. Mas estou seguro de que o jogo vai acontecer. Já vamos começar a nos preparar para o jogo e depois veremos onde vai ser. Quero jogar em qualquer canto, depois vemos se o Boca vai se apresentar”, disse Gallardo, , em coletiva.

A segunda partida da final, de acordo com o jornal argentino, será disputada em 9 de dezembro. A primeira terminou empatada em 2 a 2, na Bombonera. O segundo jogo foi suspenso após ataque de torcedores do River ao ônibus que levava os adversários.

Para Gallardo, o episódio é corriqueiro no futebol e não deveria causar maior polêmica. “Não foi um fato isolado, isto acontece em todo jogo de Copa (na Argentina). Estamos no olho do furacão, mas no mundo do futebol estas coisas passam. Apenas queríamos jogar, tão simples assim. Mas há coisas que não dependem de nós”, declarou.

O que pode afetar a nova data marcada pela Conmebol são as denúncias que o River vai enfrentar no Tribunal Disciplinar da própria entidade, em razão do ataque dos torcedores. O Boca só aceitará jogar após a decisão do Comitê. Os xeneizes pedem que a partida seja cancelada e que eles sejam declarados campeões.

No entanto, Daniel Angelici, presidente do Boca, se reuniu com o treinador Guillermo Schelotto e com os jogadores da equipe, nesta quinta, para informar que ‘se tiverem que jogar contra o River, irão jogar’. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Olé.