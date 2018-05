Técnico do PSG: ‘Neymar ainda não está 100% adaptado a Paris’

O técnico do Paris Saint Germain, Unai Emery, afirmou, em entrevista à emissora francesa SFR Sport, que Neymar está isolado em Paris e, por isso, ainda não conseguiu a adaptação necessária no clube. De saída do PSG no final da temporada, o treinador espanhol tem falado mais sobre questões internas do clube.

“Neymar vai para casa e se desliga. Está no clube todos os dias, mas não está 100% adaptado em Paris, ao Campeonato Francês, às dificuldades e ao futebol diferente. É tudo um processo, e no PSG nós queremos fazê-lo interagir com o grupo e que se sinta em casa”, afirmou o espanhol.

Emery ainda afirmou que o atacante brasileiro limita sua relação com os jogadores do PSG, e se aproxima apenas dos outros brasileiros do elenco (Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves). Para o treinador, o trabalho do clube com Neymar ainda está longe de ser finalizado. “Ele precisa ser paciente. Nós fizemos 50% do trabalho, faltam os outros 50%. Ele ainda precisa adaptar-se a Paris e aos companheiros, não apenas aos brasileiros.”

O retorno oficial de Neymar aos gramados deve ocorrer somente na Copa do Mundo, na Rússia, pela seleção brasileira. Fora do resto da temporada do PSG, o jogador está prestes a entrar na fase final de recuperação de lesão no pé direito.