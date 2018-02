Técnico do PSG nega cirurgia e até cogita Neymar contra o Real

O técnico do Paris Saint-Germain, o espanhol Unai Emery, negou nesta terça-feira que Neymar passará por cirurgia devido a uma fissura no quinto metatarso do pé direito e não perdeu a esperança de contar com o craque para o jogo de volta contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Emery disse que a informação sobre operação, dada pelo site Globoesporte.com e outros veículos do Brasil e da Espanha, é falsa. “Falei com os médicos e nós vamos ainda tomar uma decisão”, declarou o técnico, em entrevista coletiva.“Há uma pequena chance de que ele jogue contra o Real Madrid. Não é fácil. Se ele jogar, ficaremos contentes, mas se não puder, temos outros jogadores com capacidade de jogar bem.”

Neymar se machucou durante a vitória sobre o Olympique de Marselha por 3 a 0 no último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Francês, e está fora do duelo contra o mesmo adversário, nesta quarta, pelas quartas de final da Copa da França.

“Vamos ver como os dias passam para tomar uma decisão com ele. Por enquanto, manteremos a calma. É preciso esperar para ver como vai ser a evolução de seu quadro”, afirmou o treinador. “Agora é mais provável que ele não jogue, mas não está descartado. As decisões serão tomadas de acordo com a evolução da lesão”, destacou o espanhol.

O treinador garantiu que não correrão riscos para forçar o retorno do atacante, mas ressaltou que não se deixarão influenciar pelo fato de haver Copa do Mundo neste ano. “A Copa é importante para todos, mas agora o mais importante somos nós. Neymar é o primeiro que quer jogar contra o Real, está concentrado nisso, e se a lesão não lhe permitir jogar, pensaremos no futuro”, esclareceu.

(com agência EFE)