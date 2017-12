Técnico do PSG diz que ‘Real não é o rival mais difícil’

Logo após o sorteio que colocou Paris Saint-Germain e Real Madrid cara a cara nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico do clube parisiense, Unai Emery, declarou que o “Real não é o rival mais difícil” e que sua equipe tem competência para passar de fase. “Não acho que tivemos o pior sorteio possível. Temos nível para enfrentá-los. A Liga dos Campeões consiste em enfrentar os melhores. Estamos contentes por desafiá-los”, comentou o treinador ao canal “beIN Sport”.

Emery admitiu que o clube espanhol tem muito talento, mas ressaltou o potencial do PSG, que está “pronto para disputar essas partidas”. Eliminado pelo Barcelona nas oitavas de final na última temporada, com direito a uma virada histórica da equipe catalã, que perdeu a ida por 4 a 0 e venceu a volta por 6 a 1 em casa, o time francês abriu os cofres e desta vez chega ao mata-mata reforçado por Mbappé e Neymar, um dos responsáveis por aquele resultado no Camp Nou.

Embaixador do PSG, o ex-lateral-esquerdo Maxwell, também expressou confiança no clube parisiense para o confronto das oitavas de final. “Estamos cientes que o confronto será difícil, serão dois grandes jogos e os nossos torcedores estarão felizes. É um grande desafio para o clube”, declarou.

O brasileiro lembrou que o PSG já enfrentou o Real Madrid na fase de grupos em 2015 e disse que este novo duelo será “uma grande oportunidade para os jogadores e para o clube de mostrarem força na Liga dos Campeões”. “Enfrentaremos o Real Madrid com muita humildade porque é um clube com jogadores extraordinários. Mas queremos que chegue logo essa partida”, analisou. Naquela edição, o Real venceu por 1 a 0 em Madri e empatou por 0 a 0 em Paris. O clube espanhol foi campeão.