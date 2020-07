Técnico do PSG diz esperar por ‘milagre’ para ter Mbappé na Champions

Em busca de seu primeiro título da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain deve ter um importante desfalque na partida contra a Atalanta, em jogo único pelas quartas de final, em Lisboa, dia 12 de agosto. O atacante francês Kylian Mbappé sofreu uma lesão no tornozelo e segundo o técnico Thomas Tuchel apenas um “milagre” o deixaria à disposição para o jogo decisivo.

“Sim, ainda acreditamos que ele possa jogar (contra à Atalanta). Mas as chances são pequenas, será muito apertado, isso é óbvio. Todos os dias contam para acontecer um milagre”, afirmou o treinador alemão nesta quinta-feira, 30, véspera da final da Copa da Liga da França, diante do rival Lyon, no Stade de France.

No início desta semana, o PSG confirmou a gravidade da lesão e calculou o retorno de Mbappé apenas a partir de uma hipotética semifinal. “O trabalho de imagem confirma uma torção no tornozelo com lesão no ligamento externo. Após esse trauma, o tempo de recuperação é estimado em cerca de três semanas”, afirmou o clube comunicado.

Sem Mbappé, lesionado, e Edinson Cavani – que, magoado com a diretoria, não quis renovar seu contrato por apenas dois meses, para cobrir o período de paralisação em razão do coronavírus –, cresce a responsabilidade de Neymar, que vem brilhando nos últimos amistosos da equipe. Nesta temporada, o PSG já faturou a liga francesa (encerrada por antecipação devido à pandemia) e a Copa da Liga, diante do Saint-Ettiene, há uma semana, justamente no jogo em que Mbappé se lesionou.

A Liga dos Campeões será retomada em novo formato. Depois da realização dos jogos que restam das oitavas de final, o campeonato acontecerá todo em solo português com quartas de final, semi e final em jogo único. Se passar pela Atalanta, o PSG enfrentará na semifinal o vencedor de Atlético de Madri e Red Bull Leipzig.

Os jogos restantes da Champions League:

Oitavas de final

7/8

Manchester City x Real Madrid (2-1 na ida)

Juventus x Lyon (0-1 na ida)

8/8

Barcelona x Napoli (1-1 na ida)

Bayern de Munique x Chelsea (3-0 na ida)

Quartas de final

12/8

PSG x Atalanta

13/08

RB Leipzig x Atlético de Madri

14/08

Barcelona/Napoli x Bayern de Munique/Chelsea

15/08

Manchester City/Real Madrid x Juventus/Lyon

