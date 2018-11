Técnico do PSG confirma Neymar e Mbappé contra o Liverpool na Champions

O brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé estarão em campo na partida decisiva do Paris Saint Germain na Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool, na próxima quarta-feira, na França, pela quinta rodada da fase de grupos. Em coletiva nesta sexta-feira, 23, o técnico alemão Thomas Tuchel garantiu que as lesões que os dois atacantes sofreram nos amistosos internacionais não são graves.

“Eu falei hoje (sexta-feira) com o médico e os jogadores, e penso que eles vão jogar (contra o Liverpool). Eles estão fazendo um tratamento intensivo. Não sei se vão estar 100%, mas espero que sim”, contou o treinador do PSG, que confirmou a ausência de Neymar e Mbappé no próximo sábado contra o Toulouse, pela 14ª rodada do Campeonato Francês.

Neymar sofreu uma lesão no músculo adutor da perna direita logo no início da partida da seleção brasileira contra Camarões, na última terça-feira, na Inglaterra – o atacante sentiu dores na região ao chutar a bola e pediu substituição. Já Mbappé machucou o ombro direito ao cair de mal jeito após tentar um drible no goleiro Martín Campaña, do Uruguai, em amistoso da França no mesmo dia.

O Paris Saint Germain precisa vencer o Liverpool na próxima quarta, 28, para entrar na zona de classificação do Grupo C da Liga dos Campeões. O clube parisiense tem cinco pontos, após quatro jogos, e já pode ser eliminado da competição caso perca para o time inglês e o Napoli ganhe do Estrela Vermelha, na Itália.