Técnico do Monterrey chora por cumprir promessa a filho morto em acidente

A final do Campeonato Mexicano registrou uma emocionante história no último domingo 29. O Monterrey venceu o título do Apertura 2019 ao vencer o América nos pênaltis, depois de perder por 2 a 1 no tempo normal. Após a última cobrança, convertida pelo lateral Leonel Vangioni, o técnico Antonio “El Turco” Mohamed desabou em lágrimas. A emoção do argentino de 49 anos tinha explicação: o treinador perdeu o filho Farid em um acidente automobilístico em 2006 e prometeu que ganharia um título com o clube mexicano, time do coração da criança.

Mohamed era técnico do Huracán em seu país natal quando decidiu ir com a família para a Alemanha para assistir a Copa do Mundo de 2006. O motorhome da família sofreu um acidente e Farid não resistiu. O próprio “El Turco” saiu bastante ferido e correu o risco de perder uma perna. Recuperado, o treinador dirigiu vários clubes no México até chegar ao Monterrey em 2015. Ele ainda teve duas passagens rápidas por Celta de Vigo e pelo próprio Huracán antes de retornar ao clube em 2019.

🏆🌟| ¡Alta manera de cobrar del 'Piri' de la Gente! 🤩💥 🔥¡SOMOS CAMPEONES!🔥#SÍSEHIZO🤩 pic.twitter.com/12vB9TQMjD Publicidade — Rayados (@Rayados) December 30, 2019

Com o título do Apertura 2019, a primeira disputa do Campeonato Mexicano, Antonio Mohamed dedicou a vitória ao filho Farid e aos pais. “Eles devem estar fazendo festa lá em cima”, disse em entrevista. Este não foi o primeiro título de Mohamed pelo Monterrey. Em 2017, ele venceu o Apertura da Copa MX, uma competição mata-mata semelhante à Copa do Brasil.

Poucos dias antes da conquista do Campeonato Mexicano, o Monterrey esteve no Catar para participar do Mundial de Clubes. A equipe ficou na terceira colocação após bater o Al Hilal, da Arábia Saudita, nos pênaltis, depois de empatar por 2 a 2. Na semifinal, os mexicanos venderam caro a derrota para o Liverpool por 2 a 1. O gol da vitória dos ingleses, marcado por Roberto Firmino, aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo.

Assista o momento do choro de Antonio “El Turco” Mohamed com o título do Monterrey: