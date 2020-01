Técnico do Málaga é suspenso após divulgação de vídeo com conteúdo sexual

O Málaga, equipe da segunda divisão espanhola, anunciou nesta terça-feira, 7, a suspensão do técnico Victor Sanchez del Amo depois da divulgação de um vídeo com teor sexual nas redes sociais envolvendo o treinador.

“Com base nos acontecimentos recentemente descobertos e que ainda não foram verificados, o Málaga CF suspende de suas funções de forma imediata o técnico Victor Sanchez del Amo até que uma investigação completa seja concluída”, declarou o clube em comunicado. “Daremos mais informações assim que os fatos forem esclarecidos”, acrescentou a nota.

Algumas horas antes, o técnico postou uma mensagem na qual afirma ser “vítima de uma ofensa a sua privacidade com assédio e extorsão”. “O assunto está nas mãos da polícia e estou seguindo as instruções”, disse o treinador, lembrando a pena aplicada a autores de crimes como esse.

“Quero informar que compartilhar ou disseminar um conteúdo íntimo de qualquer pessoa sem consentimento também é crime, seja por meio de redes sociais ou de qualquer outra forma estabelecida no artigo 197 do Código Penal, com penalidades para quem disseminar conteúdo pessoal sem o consentimento do pessoa afetada”. O técnico finalizou agradecendo “a compreensão e o apoio”.