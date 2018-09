Técnico do Liverpool defende Neymar de má fama: ‘É um jogador fantástico’

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, defendeu o atacante Neymar em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, na cidade inglesa, na véspera da encontro entre Liverpool e Paris Saint-Germain, pela abertura da Liga dos Campeões. O técnico alemão destacou o fato de o brasileiro ter chegado à Copa do Mundo se recuperando de lesão e o defendeu das críticas sobre simulação de faltas.

“Vi algumas partidas da Copa do Mundo. Muitas pessoas falaram sobre o fato de Neymar se jogar muito, mas acho que transformaram isso em algo maior do que realmente era. Os adversários chegam duro e ele tem de se proteger. Ele estava machucado no Mundial. Não acho que ele quisesse atuar ou algo do tipo”, disse Klopp.

“Caso um adversário receba um amarelo, ele fica mais próximo de receber um vermelho. Vejo por esse ângulo, como algo positivo”, completou. “Ele é um jogador fantástico. Se estivesse com 100% de condições, o Brasil venceria a Bélgica.”

Klopp também ressaltou o fato de Neymar chegar em forma e descansado para a partida desta terça-feira, às 16h. “Ele estará com 100% de condições, pois descansou na rodada do final de semana. Então veremos ele com toda sua qualidade e tentaremos pará-lo”. Desde a derrota para a Bélgica na Copa, Neymar fez sete jogos e marcou seis gols.