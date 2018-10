Técnico do Boca é suspenso e será substituído por seu irmão gêmeo

O técnico do Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, foi suspenso por um jogo e não poderá comandar sua equipe em campo no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, em São Paulo, anunciou a Conmebol nesta terça. Seu irmão gêmeo, o auxiliar Gustavo Schelotto irá substituí-lo.

Além da suspensão, o treinador terá de pagar uma multa de 1.500 dólares, enquanto o Boca terá de arcar com 23.000 dólares, que serão descontados de sua cota de televisão. A punição dada pela comissão disciplinar da Conmebol deve-se ao fato da equipe ter atrasado a volta ao campo para o segundo tempo da primeira semifinal contra o Palmeiras, em Buenos Aires (vitória argentina por 2 a 0).

Com a punição, Schelotto estará proibido de se comunicar com a comissão técnica ou com os jogadores do Boca Juniors durante a partida.

Na semana passada, a mesma punição foi aplicada ao técnico Marcelo Gallardo, que não ficou no banco na partida semifinal contra o Grêmio, em Buenos Aires, com vitória do time brasileiro por 1 a 0.