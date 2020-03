Técnico de time espanhol morre após ser infectado por coronavírus

O técnico Francisco García, do time espanhol Atlético Portada Alta, morreu no último domingo 15, uma semana após ser diagnosticado com o coronavírus. O treinador, de apenas 21 anos, estava à frente da equipe infantil do clube, que disputa apenas divisões de categorias de base na Espanha.

“Queremos manifestar nossas mais profundas condolências à família, amigos e próximos do nosso treinador Francisco García, que nos deixou, infelizmente, no dia de hoje. E agora, o que fazemos sem você, Francis? Você sempre esteve conosco onde fosse preciso, ajudando. Não vamos te esquecer. Descanse em paz, fenômeno”, comunicou o time, em suas redes sociais.

García estava no grupo de risco, pois fazia tratamento contra leucemia e não resistiu às complicações do Covid-19. O treinador estava internado havia uma semana, e tornou-se a sétima vítima fatal da doença na Andaluzia, região ao Sul da Espanha.

A Espanha está no segundo dia de quarentena, decretada pelo presidente Pedro Sánchez. Nesta segunda-feira, o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus subiu para 8.744 no país, com quase 297 mortes registradas. A população local só pode sair de casa para comprar comida, remédios e ir ao hospital.