Técnico corta folgas e restringe uso de celulares na seleção espanhola

Luis Enrique, treinador da Espanha, adotou novas regras para os jogadores da seleção. Em sua primeira concentração, o treinador cortou as folgas no período da tarde e proibiu o uso de celulares durante todas as refeições da equipe – os atletas deverão deixar os aparelhos nos quartos. Segundo o jornal catalão Sport, Luis Enrique tenta incentivar o diálogo entre os jogadores.

A equipe está se preparando para a Liga das Nações, nova competição dos países europeus. Pelo Grupo D, a seleção espanhola estreia no sábado, às 15h45 (de Brasília), contra a Inglaterra, em Londres. Na próxima terça-feira, também às 15h45, a equipe espanhola enfrenta a Croácia, em Elche, na Espanha.

(Com Gazeta Press)