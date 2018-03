Sampaoli: ‘Seleção argentina é mais do Messi do que minha’

No comando da seleção argentina desde junho do ano passado, o técnico Jorge Sampaoli disse nesta quinta-feira que o atacante Lionel Messi tem mais influência sobre a equipe do que ele próprio. “Esse time é mais de Messi do que meu. Tudo o que o melhor do mundo faz, potencializa os jogadores. Nesta etapa de maturidade, ele está nos ajudando de maneira incrível”, afirmou o treinador, na véspera do amistoso com a Itália, em Manchester, na Inglaterra.

“Embora tenha se apresentado com ligeira fadiga, Leo treinou de maneira incrível e inspirou seus companheiros. Ele é o reflexo da equipe.” Sampaoli também falou da importância dos amistosos na preparação para a Copa do Mundo. “Estes jogos não valem três pontos, mas servem para a consolidação dos convocados. O principal é definir uma forma de jogar e observar atletas que possam estar na lista final.” A Argentina ainda enfrenta a Espanha no dia 27, em Madri.