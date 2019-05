Técnica da seleção francesa não convoca artilheira para a Copa do Mundo

A técnica da equipe feminina da França, Corinne Diacre, anunciou nesta quinta-feira, 2, sua lista de 23 convocadas para o Mundial, que seu país sedia de 7 de junho a 7 de julho, sem Marie-Antoinette Katoto, maior artilheira da liga francesa.

A atacante do Paris Saint-Germain, uma jovem promessa de 20 anos, não foi incluída na lista de Diacre apesar dos 22 gols que marcou no campeonato nacional nesta temporada. “Foi uma decisão difícil”, admitiu a treinadora sobre a ausência de Katoto. “Mas fiz a convocação e a assumo”, afirmou.

Corinne Diacre anunciou sua lista de convocadas na rede de televisão TF1, logo depois do principal programa informativo das 20 horas locais. Essa dimensão midiática era reservada até agora apenas ao técnico da equipe masculina antes de grandes eventos e foi a primeira vez que isso ocorreu em uma convocação da seleção feminina.

O resto da lista não teve surpresas. Nela estão, como se esperava, pesos pesados como as jogadoras do Lyon Wendie Renard, a capitã Amandine Henry e a atacante Eugenie Le Sommer.

A França estreia na Copa do Mundo contra a Coreia do Sul em Paris, no dia 7 de junho. Noruega e Nigéria completam o Grupo A. A melhor colocação da França em um Mundial na história foi o quarto lugar, na Alemanha em 2011.

Lista das 23 convocadas da França para a Copa do Mundo feminina

Notre Équipe pour la Coupe du Monde 👊🇫🇷 #FiersdetreBleues pic.twitter.com/EQcocxsI6n — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 2, 2019

Goleiras

Sarah Bouhaddi (Lyon)

Solène Durand (Guingamp)

Pauline Peyraud-Magnin (Arsenal-ING)

Defensoras

Julie Debever (Guingamp)

Sakina Karchaoui (Montpellier)

Amel Majri (Lyon)

Griedge Mbock Bathy (Lyon)

Eve Périsset (PSG)

Wendie Renard (Lyon)

Marion Torrent (Montpellier)

Aïssatou Tounkara (Atlético de Madri-ESP)

Meias

Charlotte Bilbault (Paris FC)

Elise Bussaglia (Dijon)

Maeva Clemaron (FC Fleury)

Grace Geyoro (PSG)

Amandine Henry (Lyon)

Gaëtane Thiney (Paris FC)

Atacantes

Viviane Asseyi (Bordeaux)

Delphine Cascarino (Lyon)

Kadidiatou Diani (PSG)

Valérie Gauvin (Montpellier)

Emelyne Laurent (Guingamp)

Eugénie Le Sommer (Lyon)