‘TBT’: o post de Neymar que animou a torcida do Real Madrid

O futuro de Neymar segue indefinido e os “detetives das redes sociais” buscam toda e qualquer pista para tentar descobrir onde o atacante brasileiro vai jogar nesta temporada. E bastou um TBT (sigla para throwback Thursday, como são chamados os posts de fotos antigas feitos excepcionalmente às quintas-feiras) para que os torcedores do Real Madrid ficassem animados com uma possível chegada de Neymar.

Na tarde desta quinta-feira, 8, o atacante do Paris Saint-Germain compartilhou no stories de seu Instagram uma foto postada pelo amigo Falcão, lenda do futsal, na qual ambos aparecem ao lado de Zinedine Zidane, atual técnico do Real Madrid, e Ronaldo, outro ídolo da equipe da capital espanhola. A foto foi tirada em 2012, num amistoso dos amigos de Ronaldo x amigos de Zidane, em Porto Alegre.

Nos últimos dias, o Real Madrid intensificou seus planos para tirar Neymar da França. Segundo informações do diário catalão Sport, o maior campeão europeu realizou uma proposta oficial de 120 milhões de euros (536 milhões de reais) mais a cessão do passe de Luka Modric, que caiu de rendimento depois de ter sido eleito o melhor jogador do mundo do ano passado.

A oferta atenderia ao plano de “vingança” do PSG contra Neymar. Todos no clube francês sabem que o desejo do brasileiro é retornar ao Barcelona e se mostram dispostos a tudo para não satisfazer sua vontade. Tanto que a diretoria do PSG já havia oferecido Neymar ao próprio Real Madrid, à Juventus e ao Manchester United.