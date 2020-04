TBT: o pênalti contra o Santos, o grande momento da carreira de Prass

O Palmeiras vinha de anos como coadjuvante no futebol brasileiro. Flertou com o rebaixamento em 2014, o que representaria a terceira queda em 12 anos, e escapou apenas na última rodada. Garantido na primeira divisão, os altos investimentos no ano seguinte recolocaram a equipe no caminho das glórias e um personagem foi fundamental no processo: o goleiro Fernando Prass, atualmente no Ceará, que na última quarta-feira 1º, relembrou suas façanhas em uma live no Instagram de PLACAR.

Prass deixou o Vasco em 2012 para repetir a saga de tirar um grande da segunda divisão e recoloca-lo no caminho das glórias. Conseguiu isso e muito mais. Conquistou a Série B em 2013 com o Palmeiras (como havia feito no Vasco em 2009) e a Copa do Brasil de 2015 (ganhou a taça com os cariocas em 2011). Na decisão contra o Santos, foi ele quem bateu o pênalti decisivo que deu o título ao Alviverde no Allianz Parque. A conquista rendeu uma edição especial de PLACAR com o goleiro, o herói do título, segurando a taça.

No papo com PLACAR, o goleiro de 41 anos escolheu o momento como o melhor da sua carreira. Conhecido como pegador de pênaltis, Prass fechou a série de cinco cobranças com uma batida firme, no canto esquerdo de Vanderlei, que pulou para o outro lado e entrou para a história do Palmeiras.

“Eu não estava entre os cinco que melhor batiam, mas pela liderança e pela experiência, senti que tinha que chamar a responsabilidade. Tinha muitos meninos no time e se um deles errasse, eu ficaria com aquilo na cabeça”, relembrou.

“Era uma situação nova, porque eu nunca tinha batido um pênalti. Mas tinha treinado pelo menos seis meses, desde que o Marcelo Oliveira tinha assumido. E o jeito que bati foi o mais difícil”, brincou. Ele considera que os dois títulos da Copa do Brasil, por Vasco e Palmeiras, foram seus dois títulos mais importantes.

Além daquela conquista, ele ainda venceu os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018 pelo Palmeiras. E é justamente a lembrança da carreira vitoriosa que mantém o goleiro em atividade – ele completa 42 anos no dia 9 de julho. “Eu gosto de jogar futebol e gosto de me preparar. Quanto mais eu lembro dos meus títulos, mais me dá vontade de jogar. O gosto da vitória vicia”, afirmou.

No bate-papo, Fernando Prass lembrou que, apesar de torcedor do Grêmio, ia em jogos do Internacional na infância para assistir ao ídolo Taffarel. Também contou os segredos para defender cobranças de pênaltis e falou sobre os bastidores de sua saída do Palmeiras. Para assistir à conversa na íntegra, acesse nosso Instagram clicando aqui.