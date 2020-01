TBT: Há 32 anos, PLACAR ‘mirou’ em Assis e ‘acertou’ em Ronaldinho Gaúcho

Apresentar jovens pretendentes a craque sempre foi uma das especialidades de PLACAR. Algumas apostas foram chutes certeiros (com uma ou outra bola fora pelo caminho). Há exatos 32 anos, houve o curioso caso de um golaço marcado “sem querer”. Para a edição de janeiro de 1988, a reportagem viajou até Porto Alegre para ouvir Roberto de Assis Moreira, uma nova joia do Grêmio que acabaria, de fato, tendo sucesso no futebol. O meia-esquerda, no entanto, fez uma incrível previsão: “esse é o verdadeiro craque da família”, disse, ao posar para uma histórica foto com o irmão Ronaldo, de sete anos. Foi a primeira das inúmeras aparições de Ronaldinho Gaúcho nas páginas da revista.

A reportagem “Nasce uma Estrela”, assinada por Álvaro Almeida (clique aqui para ler a edição na íntegra), narra os primeiros anos de carreira de Assis, que encantou a torcida gremista ainda na base, em uma preliminar no Estádio Olímpico diante do Corinthians. O hoje empresário de Ronaldinho chamou a atenção de olheiros do Torino, que viram nele um potencial sucessor do “maestro” Júnior. Assis chegou a viajar a Turim para um período de testes, mas foi convencido pela diretoria tricolor a permanecer no Sul, com direito a casa nova e um salário de estrela do time.

Da Itália, uma das poucas recordações era a camisa grená do Torino com a qual Assis posou para as lentes do fotógrafo Lemyr Martins. Ao seu lado, Ronaldinho, vestindo a amarelinha da seleção brasileira, exibiu ao país pela primeira vez o sorriso que se tornaria símbolo de magia em todo o mundo. Naquela época, seu João, o pai da dupla de craques, ainda era vivo e trabalhava como porteiro do Olímpico – morreria um ano depois, em um acidente em uma piscina. A partir daí, Assis, que mal completara a maioridade, assumiu o papel de figura paterna para o caçula, uma relação detalhada recentemente por Ronaldinho em depoimento ao The Players Tribune.

Sempre apontado como maior ídolo de Ronaldinho, Assis teve uma carreira bastante digna, com passagens por clubes europeus, do Japão e do México, além de Vasco, Fluminense e Corinthians. E voltou às páginas da PLACAR como o controverso agente do irmão, um dos maiores craques de todos os tempos, e figurinha carimbada da revista nas últimas décadas.