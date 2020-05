TBT: Aposta de Vadão abriu caminho para Luis Fabiano no São Paulo

1/8 Time do Mogi Mirim conhecido como "Carrossel Caipira", que contava com Rivaldo no elenco e comandado por Vadão na temporada 1992-1993 (Mogi Mirim/Arquivo) 2/8 Vadão, técnico da Ponte Preta, contra o Vitória(BA), Campeonato Brasileiro, Estádio Moisés Lucarelli, em 2001 (Alexandre Battibugli/Placar) 3/8 Vadão, técnico do Atlético, durante jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro 2006, no Estádio Centenário. (Edison Vara/Placar) 4/8 Vadão, técnico do Bahia, durante jogo contra o Náutico, pela série B do Campeonato Brasileiro, no estádio da Fonte Nova, em 2005 (Edson Ruiz/Placar) 5/8 Vadão, técnico do Guarani durante jogo entre Corinthians no estádio do Pacaembu, em 2012 (Renato Pizzutto/Placar) 6/8 Vadão, treinador do Brasil comemora durante a partida da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2015. Naquela edição a Seleção caiu nas oitavas de final. (Stuart Franklin/FIFA/Getty Images) 7/8 Vadão durante partida pelas Olímpiadas de 2016, no Rio de Janeiro, onde o Brasil caiu na semifinal (Eugenio Savio/AP) 8/8 Vadão durante a partida contra a Itália na Copa do Mundo da FIFA, em 2019 (Pier Marco Tacca/Getty Images)

O São Paulo precisava de um centroavante para a temporada de 2001, mas o recrutamento não foi tão complicado. Isto porque o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, famoso por apostar em promessas, só precisou ouvir o nome do jovem Luís Fabiano em uma reunião para decidir. “É ele”, cravou o treinador. Em 15 de maio de 2001, PLACAR exibia a reportagem “Loucura, loucura, loucura”, assinada por Arnaldo Ribeiro, que detalhou como foi a chegada do jogador no Morumbi.

“Precisávamos de um jogador de área, de um goleador e fizemos uma reunião para tratar disso. Pensamos no Viola, mas ele era inviável. Aí, tocaram no nome do Fabiano e disseram que ele estava querendo voltar ao Brasil. Eu disse: ‘É ele'”, contou Vadão.

Luis Fabiano estava “encostado” há meses no Rennes, da França, não conseguiu se acostumar. Aos 20 anos, atraiu o interesse de Corinthians e Palmeiras quando queria retornar ao Brasil, mas foi escolhido por Vadão, que teve sucesso nos dois times de Campinas e conhecia Luis Fabiano, destaque da Ponte Preta antes de ir à Europa. Mal os dois sabiam que aquela decisão mudaria a história do São Paulo e do próprio atacante, que despontou e virou ídolo do clube. Hoje, 19 anos depois, o “Fabuloso” é o terceiro maior artilheiro da história do time tricolor.

Morto na última segunda-feira 25, vítima de câncer no fígado, o técnico de 63 anos tinha como característica marcante a revelação de novos talentos para o futebol. Em 1992, Vadão montou o “Carrossel Caipira” do Mogi Mirim – analogia à lendária seleção holandesa de 1974 –, mostrando ao mundo Rivaldo, campeão do mundo com a seleção em 2002 e eleito o melhor jogador do mundo em 1999. Em 2001, Alvarez revelou outra promessa que viria a alcançar o topo do futebol mundial: ele bancou a estreia de Kaká na final do Torneio Rio-São Paulo daquele ano. A coragem deu certo e o jovem marcou os dois gols da vitória do São Paulo sobre o Botafogo.

Continua após a publicidade

Apesar desse cartão de visitas, Vadão não teve tantas chances nos maiores times do Brasil. Ele se notabilizou como o “Mister Dérbi”, por nunca ter perdido um clássico em Campinas em suas cinco passagens pelo Guarani e quatro pela Ponte Preta. Na última fase da carreira, liderou a seleção feminina do Brasil na Copa do Mundo de 2015 e nos Jogos do Rio, em 2016. Alvarez foi demitido logo após a Olimpíada, mas foi readmitido no cargo em 2017 e conduziu o time de Marta, Cristiane e companhia no Mundial de 2019. O Brasil perdeu para a favorita França nas oitavas de final, mas o treinador não escapou das críticas. Em seu último ato na seleção, Vadão fez questão de participar da apresentação de sua sucessora, a sueca Pia Sundhage.