TBT: A eliminação do Brasil e o São Paulo ‘rebaixado’ em edição de PLACAR

A edição de 29 de junho de 1990 da PLACAR, ainda sofrendo com a ressaca da eliminação da seleção brasileira para a Argentina na Copa do Mundo da Itália, destacava os bastidores e justificativas para a derrota por 1 a 0 em Turim. Para os torcedores do São Paulo, a edição também não tinha boas notícias, afinal o clube acabara de ser eliminado da repescagem do Campeonato Paulista, que ainda gera polêmica até hoje devido às alegações de que o clube foi rebaixado naquele ano.

O Brasil não conquistava um título de Copa desde 1970 e chegou pressionado na Itália em 1990. A seleção recebeu duras críticas desde o primeiro jogo no Grupo C, na vitória por 2 a 1 contra a Suécia. O motivo das reclamações foi o mesmo até a eliminação para a Argentina nas oitavas de final, por 1 a 0: a equipe era extremamente ineficiente nas finalizações. Hoje, 30 anos depois, é até de se estranhar a ineficiência ofensiva de um time com Careca e Müller na titularidade, além de Romário, Bebeto e Renato Gaúcho no banco.

A seleção ganhou todos os jogos na fase de grupo por apenas 1 gol de diferença e a ineficiência voltou a aparecer contra a Argentina, nas oitavas de final. Os argentinos foram sufocados no primeiro tempo, mas o Brasil perdeu várias oportunidades de gol e viu, de maneira dolorosa, Claudi Caniggia garantir a classificação da Argentina no final do segundo tempo após linda arrancada de Diego Maradona. Segundo PLACAR, à época, a Era de Dunga teria de esperar mais quatro anos.

“Nós tentamos. Fizemos o possível, tudo o que sabíamos. Infelizmente, não o bastante para fazer a bolinha entrar no gol argentino. O problema é que a Copa do Mundo é uma guilhotina. A cabeça que rolou hoje foi a nossa”, desabafou Sebastião Lazaroni, então técnico do Brasil. Sem grandes oportunidades na Copa, Renato Gaúcho disparou contra o treinador: “Fui sacaneado e perseguido por reclamar que o esquema era defensivo demais. A derrota foi um belo castigo para um técnico retranqueiro”.

As reclamações sobre o esquema defensivo não foi o problema para o Rei Pelé, que também não poupou críticas à seleção de Lazaroni, em entrevista exclusiva à PLACAR. “É o que eu digo sempre. Jogar se defendendo, nós sempre jogamos. A falta de criatividade e os erros de passe são defeitos que assustam. A maneira de sair do time de Lazaroni é que recebe as minhas críticas, por ser lenta, para os lados, dificultando a marcação de gols”, disse ao jornalista Juca Kfouri.

Afinal, o São Paulo foi rebaixado em 1990?

Há 30 anos, PLACAR falava sobre o jogo que poderia ter definido o rebaixamento do São Paulo no Campeonato Paulista. “São Paulo fracassa na repescagem. De marcha à ré”, diz o título do guia sobre a fase final da competição. O tricolor havia goleado o Noroeste por 6 a 1, em frente a apenas 247 pagantes no Morumbi, mas não conseguiu tirar a classificação do Botafogo-SP.

A eliminação até hoje é motivo de polêmica, após uma divergência causada pelo complicado regulamento da época. Naquele ano, o jornal Folha de São Paulo cravou que a equipe jogaria a segunda divisão do campeonato em 1991, baseado em declaração de Antoine Gebran, presidente interino da Federação Paulista de Futebol. PLACAR, entretanto, publicou em 26 de janeiro de 1990 os detalhes do regulamento, que não previa o rebaixamento, como nos dois anos anteriores. A revista, portanto, não tratou da eliminação do São Paulo na repescagem, em junho, como um rebaixamento.

