TAS anula punição da Uefa que excluía o Milan da Liga Europa

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) resolveu nesta sexta-feira anular a punição que a Uefa impôs ao Milan que o excluía da próxima edição da Liga Europa, e reenviar o caso novamente à federação europeia para que adote uma medida disciplinar proporcional ao clube italiano.

Em comunicado, o TAS afirmou que está comprovado que o Milan descumpriu a regra do fair play financeiro da Uefa, mas o tribunal considerou “desproporcional” a punição de excluir o clube de participar da próxima competição europeia, para qual tinha se classificado. O painel que estudou o caso considerou que a Câmara de Adjudicação da Uefa impôs uma sanção que “não avaliou apropriadamente alguns elementos” quando tomou sua decisão, “em particular que a situação financeira do clube agora é melhor após a recente mudança de proprietários”.

O Milan recorreu ao TAS no último dia 4, depois que a Câmara de Adjudicação da Uefa decidiu puni-lo em 27 de junho com sua exclusão das competições europeias nas próximas duas temporadas. Para a Uefa, o clube italiano violou o ponto de equilíbrio do regulamento do fair play financeiro entre julho de 2014 e junho de 2017. O clube investiu mais de 200 milhões de euros no mercado de transferências de 2018.