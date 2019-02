Talleres limpa vestiário do Morumbi e deixa recado ao São Paulo

Após eliminar o São Paulo na segunda fase preliminar da Copa Libertadores 2019, a equipe do Talleres agradeceu o clube brasileiro pela recepção no Estádio do Morumbi, deixou o vestiário que utilizou limpo e ainda presenteou o São Paulo com um livro sobre sua história e uma cuia de chimarrão.

“São Paulo, muito obrigado. Dividimos o desafio de continuar a crescer. Talleres da Argentina”, escreveu o clube em um recado deixado em uma cadeira junto com o livro sobre os 100 anos da história do Talleres e revistas, uma delas com o volante de 40 anos, Guiñazu, na capa.

O vestiário foi deixado totalmente limpo e o clube argentino publicou as fotos em suas redes sociais, agradecendo o São Paulo em português e em espanhol.

Classificado para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores, o Talleres enfrentará o Palestino do Chile, em duas partidas. Caso avance, jogará a fase de grupos na chave A, ao lado do atual campeão River Plate e de Internacional e Allianza Lima-PER. Nessa fase, o Talleres venceu o São Paulo em Córdoba, na Argentina, por 2 a 0, e empatou em 0 a 0 com o time brasileiro nesta quarta-feira, 13, no Morumbi.