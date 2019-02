Talleres aposta em veteranos para tirar o São Paulo da Libertadores

O São Paulo vai estrear na Copa Libertadores na quarta-feira, 6, diante de um time experiente. O Talleres, clube da cidade argentina de Córdoba, aposta em atletas com passagens pelo futebol brasileiro: o atacante colombiano Dayro Moreno, de 33 anos, campeão do torneio em 2004 pelo Once Caldas, e o volante Pablo Guiñazu, de 40, bem conhecido dos brasileiros por suas passagens pelo Internacional e Vasco.

No time gaúcho, o meio-campista foi tetracampeão estadual (2008, 2009, 2011 e 2012), ganhou a Libertadores de 2010, a Sul-Americana de 2008 e a Recopa Sul-Americana de 2011. De volta ao Talleres, clube do coração, ampliou a imagem de ídolo quando marcou, em 2016, um gol aos 50 minutos do segundo tempo que levou o time de volta à elite nacional depois de 12 anos de ausência.

Já Moreno fazia parte do elenco do Once Caldas, algoz são-paulino em 2004, quando a zebra colombiana eliminou os brasileiros na semifinal. Com passagens pela seleção de seu país, jogou por Atlético Nacional, da Colômbia, e Athletico-PR, e se tornou o principal reforço do Talleres, que vive um momento irregular.

Desde que o técnico Juan Pablo Vojvoda chegou em junho do ano passado para substituir Frank Darío Kudelka, treinador com dois acessos conquistados no Talleres, a equipe vem buscando a melhor formação. Ultimamente, tem apostado no esquema 3-4-3, com variações para o 4-3-3, conforme explica Darío Pedretti, jornalista argentino que acompanha a equipe de Córdoba pela Rádio Sucesos, de Córdoba.

“Nos primeiros meses de gestão, a equipe mostrou um desempenho muito irregular. Ele estava tentando esquemas diferentes em busca de uma identidade. Mexeu bastante na formação, com muitas mudanças de uma partida para outra”, conta Pedretti. “Nesta pré-temporada, ele ganhou regularidade no jogo e isso se traduziu em resultados. Começou a usar uma linha de três defensores, protegeu melhor Guiñazu e ganhou dois bons atacantes, Sebastián Palacios e Dayro Moreno, que deram categoria ao ataque.”

Na partida contra o São Paulo, Vojvoda não poderá contar com Facundo Medina, zagueiro de 19 anos contratado do River Plate. Ele está na seleção sub-20 que disputa o Sul-Americano da categoria, no Chile. É o esquema defensivo, por sinal, que ainda deixa o Talleres exposto, segundo Pedretti. “Por ser um sistema novo, ele ainda precisa ser azeitado, polido”, afirma o jornalista.

No Campeonato Argentino, o time ocupa a modesta 12ª colocação. Da Libertadores, participou uma única vez, em 2002, quando caiu ainda na fase de grupos. O jogo de volta será no dia 13, no Morumbi.