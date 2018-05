Taffarel defende escolha por Alisson, Ederson e Cássio: ‘São os melhores’

O preparador de goleiros da seleção brasileira, Cláudio Taffarel, garantiu que Alisson Becker “está entre os melhores goleiros do mundo”, durante coletiva de imprensa em Teresópolis, nesta terça-feira, e confirmou Ederson como segunda opção e Cássio como terceira, no segundo dia de concentração para a Copa do Mundo da Rússia.

O tetracampeão falou sobre a semelhança entre o titular da seleção brasileira e o alemão Manuel Neuer, considerado o melhor da posição nos últimos anos. “Até pouco tempo atrás, falávamos muito do Neuer. Depois de 2014, ele mostrou uma linha a ser seguida. O Alisson está entrando nessa mesma linha, esse tipo de jogo, segurança, jogo perfeito com os pés, ele está entre os melhores do mundo”, indicou Taffarel.

Taffarel foi questionado pela escolha de Cássio como terceiro goleiro do grupo, uma das posições que se manteve em aberto até os últimos momentos antes da convocação. “Chegamos no Cássio pela sequência que vem fazendo nos últimos anos ele teve participações determinantes para colocá-lo na lista. Acho que os goleiros que estão aqui estão acima dos demais que estão fora. Infelizmente, temos de fazer essas escolhas”, finalizou Taffarel.

Questionado sobre Fábio, do Cruzeiro, e Vanderlei, do Santos, que não tiveram chances, Taffarel foi bem direto na resposta. “Havia goleiros mais preparados do que ele (Fábio) para vir à seleção. Isso não quer dizer que um goleiro não seja bom, mas outro jogador da posição está um passo à frente.”

Taffarel ainda cometeu uma gafe ao dizer que Vanderlei atuou no Figueirense, o que jamais ocorreu. “Houve conversa, houve visita… Fui ver treinamentos, assisti a jogos. Talvez ele entre no quadro de bom goleiro, mas que talvez para seleção tenham goleiros melhores. Vanderlei está bem desde o Figueirense, vem mantendo uma média, mas os goleiros que estão aqui são melhores do que os que estão fora.”