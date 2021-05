Tabus quebrados no Brasil e no mundo: os campeões do fim de semana

O fim de semana foi repleto de títulos pelo mundo. No Brasil, a grande maioria dos campeonatos estaduais já têm seus campeões. O São Paulo encerrou um longo jejum e garantiu o Paulistão, o Grêmio manteve a hegemonia e levou o Gaúcho, o Atlético-MG empatou com o América-MG e ficou com o Mineiro. Outros campeões foram o Sampaio Corrêa, Paysandu, CSA, Cuiabá, Náutico, Fortaleza, Grêmio Anápolis e Atlético de Alagoinhas. Na Europa, o Atlético de Madri conquistou o Espanhol e ainda rebaixou o time de Ronaldo Fenômeno, a Juventus conquistou uma vaga na próxima Liga dos Campeões, assim como o Chelsea e o Liverpool. Na França, o Lille venceu o Francês e encerrou a sequência de títulos do PSG. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Títulos estaduais pelo país

No Brasil, vários campeões estaduais foram definidos neste fim de semana. Em São Paulo, o Tricolor derrotou o Palmeiras por 2 a 0 e, como a partida de ida terminou zerada, conquistou o Paulistão, que não vencia desde 2005. Os gols da vitória foram marcados por Luan e Luciano.

No Rio Grande do Sul, o Grêmio manteve a hegemonia regional e conquistou o Gaúcho pelo quarto ano seguido. Na Arena, o Imortal empatou por 1 a 1 com o Internacional e, como venceu a ida por 2 a 1, ficou com a taça. Os gols foram anotados por Ferreirinha e Rodrigo Dourado.

É CAMPEÃO! É TETRA! A TAÇA FICA ONDE ELA ESTÁ HÁ 4 ANOS! 🇪🇪 #Tetr4 pic.twitter.com/AeASAZpIXm — Grêmio FBPA (@Gremio) May 23, 2021

Em Minas, o Atlético-MG se sagrou campeão do Campeonato Mineiro após um empate sem gols contra o América-MG, no Mineirão. O placar terminou igual ao da partida de ida, no Independência, e o Galo, dono de melhor campanha na fase de classificação, garantiu o segundo título estadual consecutivo. O jogo ainda contou com um pênalti desperdiçado no início do segundo tempo por Rodolfo, do Coelho.

🏴🏳️ Com muita raça e amor, o #Galo forte e vingador está no topo do estado, mais uma vez! Clube Atlético Mineiro, 46 vezes Campeão Mineiro! 🏆🥇 🐔🔺 #aHEGEMONIAcontinua #oMaiorCAMpeãoMineiro pic.twitter.com/uQgnca4SL5 — Atlético 😷 (@Atletico) May 22, 2021

Em Alagoas, o CSA bateu o arquirrival CRB na decisão e conquistou a taça do Estadual. A partida terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Hyuri para o CRB e de Bruno Mota para o CSA, e, como o jogo de ida acabou zerado, foi para as penalidades. No fim, o Azulão venceu por 4 a 3, com o goleiro Thiago Rodrigues defendendo duas cobranças.

É CAMPEÃOOOOO! O MAIOR DE ALAGOAS CONQUISTA O 40° TÍTULO ALAGOANO! 🔵⚪️🏆 Seja Sócio do Maior e contribua com o nosso Azulão cada vez mais forte. Acesse o site e conheça os planos: https://t.co/YChYe3oR4z #maiordealagoas #csaoficial #sóciodomaior pic.twitter.com/hNpv9whzqI — CSA (@CSAoficial) May 22, 2021

No Mato Grosso, o Cuiabá empatou por 1 a 1 com o Operário-VG e, como venceu a partida de ida por 2 a 1, garantiu a taça do Estadual. A equipe comandada pelo técnico Alberto Valentim saiu atrás do placar com gol de Luan Viana, mas garantiu a igualdade com Rafael Gava.

Em Pernambuco, o Náutico garantiu a taça. Depois do empate por 1 a 1, mesmo placar da ida, no tempo regulamentar, com gols de Kieza para o Náutico e Mikael para o Sport, o Timbu ficou com o título após fazer 5 a 3 nas penalidades.

VENCEU O MAIOR. VENCEU O MELHOR!!!!!!!!!!!!!! PERNAMBUCO É NOSSO pic.twitter.com/3E9DstTlIU — Náutico (@nauticope) May 23, 2021

No Ceará, o Fortaleza empatou por 0 a 0 com o Ceará e, por ter a melhor campanha, assegurou a taça do estadual pelo terceiro ano consecutivo. O título é o primeiro de Juan Vojvoda no comando do clube cearense.

É TRI

É TRI

É TRI 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/6KkrQMpFEI — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) May 23, 2021

No Pará, o Paysandu reverteu a vantagem da Tuna Luso, fez 4 a 1 na Curuzu e assegurou o título estadual pelo segundo ano seguido. Na ida, a Tuna havia ganho por 4 a 2. O Papão marcou com Gabril Barbosa, três vezes, e Igor Goularte. A Tuna descontou com Rangel.

49 VEZES CAMPEÃO ESTADUAL! AQUI É PAYSANDU, PORRA! CAMISA DE PESO E DE TRADIÇÃO! É O MAIOR CAMPEÃO DA AMAZÔNIA! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 É BICAMPEÃO! 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oEuLFZu9nv — Paysandu Sport Club (@Paysandu) May 23, 2021

Em Goiás, o Grêmio Anápolis venceu o Vila Nova nos pênaltis por 5 a 4, após o empate por 1 a 1 no tempo normal. O gol do Vila foi anotado por Willian Formiga e o campeão descontou com Vinicius Alves.

Na Bahia, o Atlético de Alagoinhas conquistou de maneira inédita o título do estadual ao derrotar o Bahia de Feira por 3 a 2. Os gols da vitória foram anotados por Iran Almeida, Ronan Cruz e Dionísio. A equipe de Feira de Santana descontou com Eduardo Milhomem e Marcone Oliveira.

pic.twitter.com/U3DGkbdVvG Continua após a publicidade — Atlético de Alagoinhas Oficial (@atletico_ba) May 23, 2021

No Maranhão, o Sampaio Corrêa derrotou o arquirrival Moto Club por 3 a 1 e garantiu mais uma taça do maranhense. O Sampaio marcou com Ciel, Leandro Pessoa e Anderson Rodrigues. O Moto descontou com Wanderson.

Doce rotina. 35 vezes campeão maranhense. O Sampaio é gigante. Pode comemorar, universo Tricolor! #BiCampeão

📸 Anriolli Araújo pic.twitter.com/OONk4IanLO — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) May 23, 2021

Atlético de Madri campeão do Espanhol e time de Ronaldo rebaixado

Líder do Campeonato Espanhol desde novembro, o Atlético de Madri confirmou o título da competição no sábado, 22. Pela última rodada do torneio, a equipe colchonera entrou em campo contra o Real Valladolid, no estádio José Zorrilla, venceu de virada por 2 a 1, com brilho do artilheiro Luis Suárez, e garantiu a taça pela 11ª vez, encerrando um jejum que durava desde a temporada 2013/14.

Alegria de uns, tristeza de outros. A mesma partida que decretou o título do Atlético também confirmou o rebaixamento do Valladolid, clube que pertence e é presidido pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno. A equipe voltará a disputar a segunda divisão do Campeonato Espanhol depois de três temporadas na elite.

Afición, nos gustaría decir que nos reencontraremos donde dejamos de vernos, pero no podrá ser.

Habéis apoyado estos colores desde la distancia, hasta el final, demostrando lo grandes que sois.

Prometemos que nos volveremos a poner en pie. Os lo debemos.#VolveremosMásFuertes pic.twitter.com/thkaUZkdKX — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) May 22, 2021

Lille desbanca o PSG e é campeão do Francês

O Lille desbancou o estrelado time do Paris Saint-Germain e venceu o Campeonato Francês. Na última rodada da competição, no domingo, 23, o clube de Lille venceu o Angers fora de casa por 2 a 1 e garantiu a taça que não ganhava desde a temporada 2010/11. O PSG fica com o vice e não consegue ganhar o torneio pela quarta vez seguida.

🏆 Dix ans après, nous l’avons tous rêvé : c’est désormais une réalité… Grâce à sa victoire face au @AngersSCO, le LOSC est 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙀 de @Ligue1UberEats ! ❤ #Champions4You @NewBalanceFR @NBFootball pic.twitter.com/jBEK2a8Ck1 — LOSC (@losclive) May 23, 2021

Vagas em competições europeias definidas no Inglês

A última rodada do Campeonato Inglês, no domingo, 23, determinou os classificados para a próxima edição da Liga dos Campeões. Além dos já classificados Manchester City e United, o Liverpool e o Chelsea carimbaram suas vagas. O Leicester, que também estava na disputa, perdeu em casa e ficou com uma vaga para a Liga Europa da temporada seguinte. O West Ham também garantiu seu lugar na Liga Europa.

Juventus na Liga dos Campeões

Ficou para a última rodada do Campeonato Italiano, mas a Juventus conseguiu uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe de Turim goleou o Bologna por 4 a 1, no estádio Renato Dall’Ara, no domingo, 23, viu o Napoli tropeçar contra o Hellas Verona e carimbou uma vaga na competição européia.

FULL-TIME! Finisce qui il campionato dei bianconeri! La Juve batte il Bologna 1-4 e chiude il campionato al quarto posto.#BolognaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/kyIvXmSbt4 — JuventusFC (@juventusfc) May 23, 2021

Lewandowski supera recorde de gols no Alemão

A última rodada do Campeonato Alemão foi especial para Robert Lewandowski. No sábado, 22, o atacante polonês marcou um gol na goleada por 5 a 2 do Bayern contra o Augsburg, chegou a 41 tentos em uma única edição da competição e superou o recorde que pertencia ao lendário Gerd Muller. O ex-atacante, também pelo time bávaro, havia marcado 40 gols em uma única edição do Alemão na temporada 1971/72 .

Na mesma partida, o Bayern levantou a taça do Alemão, que conquistou com duas rodadas de antecedência, e se despediu de quatro personagens importantes: o técnico Hans Flick e os defensores David Alaba, Jérôme Boateng e Javi Martínez. Todos foram aplaudidos de pé pelos 250 torcedores que acompanharam o jogo na Allianz Arena.

Benfica termina temporada sem título

A temporada de estreia de Jorge Jesus no retorno ao Benfica não terminou como esperado. Neste domingo, 23, a equipe de Lisboa perdeu a final da Taça de Portugal para o Braga por 2 a 0, e não conseguiu levantar nenhum troféu na temporada 2020/21.

Esta 🏆 é de TODOS NÓS, Legião!!! Pela Legião, por Braga, pelo Braga! 🔴⚪#JuntosPelaTerceira pic.twitter.com/e6EMPzbzod — SC Braga (@SCBragaOficial) May 23, 2021

PAOK bate rival e é campeão

Na final da Copa da Grécia, o PAOK derrotou o rival Olympiacos por 2 a 1 e conquistou o título da competição, no sábado, 22. Os gols da vitória foram anotados por Vieirinha e Michael Krmencik, enquanto o adversário descontou com Yann M’Vila.