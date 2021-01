Tabelão PLACAR: a campanha do Santos até a final da Libertadores

Fala a verdade: você que é fã de PLACAR sente falta do inesquecível Tabelão, não é mesmo? Exatamente por conta disso preparamos as fichas e estatísticas do Santos para que você relembre – e guarde – todos os detalhes da campanha rumo à final da Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado, 30, no Maracanã.

O Peixe fez uma ótima campanha nos 12 jogos que fez na competição. Que santista não se lembra da vitória por 3 a 2 contra o Olimpia, fora de casa, na primeira fase, quando Cuca teve que escalar Pará, Jobson e Alex como trio de defesa por causa dos desfalques? E as vitórias avassaladoras como os 4 a 1 sobre o Grêmio e os 3 a 0 sobre o Boca? O Santos chega com moral para a final após marcar 20 gols e sofrer 9 na Libertadores até aqui.

Confira os duelos e os números do Santos na Libertadores 2020:

O CAMINHO ATÉ A FINAL

PRIMEIRA FASE

3/3 – NORBERTO TITO TOMAGHELLO (FLORENCIO VARELA-ARG)

DEFENSA Y JUSTICIA-ARG 1 x 2 SANTOS

Árbitro: Gustavo Tejera-URU

Gols: Juan Rodríguez (46 do 1º); Jobson (27 do 2º) e Kaio Jorge (41 do 2º)

Cartões amarelos: Botta e Marcelo Benítez; Lucas Veríssimo, Luan Peres, Evandro, Carlos Sánchez e Kaio Jorge

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Breitenbruch, Juan Rodríguez e Héctor Martínez; Mainero (Fernando Márquez, 34 do 2º), Acevedo, Botta (Coacci, 34 do 2º), Neri Cardozo (Ojeda, 24 do 2º) e Marcelo Benítez; Pizzini e Lucero. Técnico: Hernán Crespo

SANTOS: Everson; Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Felipe Jonatan, 40 do 2º) e Luan Peres; Pará, Carlos Sánchez, Evandro (Jobson, 13 do 2º) e Diego Pituca; Soteldo, Yuri Alberto (Kaio Jorge, 24 do 2º) e Eduardo Sasha. Técnico: Jesualdo Ferreira

—-

10/3 – VILA BELMIRO (SANTOS-SP)

SANTOS 1 x 0 DELFÍN-EQU

Árbitro: Kevin Ortega-PER

Gols: Lucas Veríssimo (30 do 1º)

Cartões amarelos: Luan Peres, Jobson, Lucas Veríssimo e Felipe Jonatan; Cangá, Calderón e Alaníz

SANTOS: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Evandro, 44 do 2º); Soteldo, Eduardo Sasha (Arthur Gomes, 13 do 1º) e Kaio Jorge (Yuri Alberto, intervalo). Técnico: Jesualdo Ferreira

DELFÍN: Baroja; Jonathan González, Cangá, Agustín Ale e Nazareno; Calderón (Oscar Benítez, 41 do 2º), Noboa, Alaníz, Janner Corozo (Valencia, 27 do 2º) e Rojas (Cifuente, 43 do 2º); Garcés. Técnico: Carlos Ischia

—-

15/9 – VILA BELMIRO (SANTOS-SP)

SANTOS 0 x 0 OLIMPIA-PAR

Árbitro: Leodán González-URU

Cartões amarelos: Marinho; Candia, Rodrigo Rojas, De La Cruz

Cartão vermelho: Rodrigo Rojas

SANTOS: João Paulo; Pará (Madson, 36 do 2º), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Jean Mota, 35 do 2º); Alison (Lucas Lourenço, 30 do 2º), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo, Marinho e Raniel (Marcos Leonardo, 18 do 2º). Técnico: Cuca

OLIMPIA: Azcona; Otálvaro, Leguizamón, Alcaraz e Iván Torres (Arias, 41 do 2º); Rodrigo Rojas, Ortiz, Alejandro Silva (Derlis González, 28 do 2º) e Candia (De La Cruz, intervalo); Camacho (Caballero, 28 do 2º) e Roque Santa Cruz (Pitta, 18 do 1º). Técnico: Daniel Garnero

—-

24/9 – ESTÁDIO JOCAY (MANTA-EQU)

DELFÍN-EQU 1 x 2 SANTOS

Árbitro: Kevin Ortega-PER

Gols: Rojas (29 do 2º); Marinho (18 do 1º) e Jean Mota (37 do 2º)

Cartões amarelos: Valencia, Cangá, Carlos Rodríguez e Nazareno; Lucas Veríssimo, Pará, Marinho e Luan Peres

Cartão vermelho: Carlos Rodríguez

DELFÍN: Dennis Corozo; Jonathan González (Cifuente, 43 do 2º), Cangá, Carlos Rodríguez e Nazareno; Vélez, Ortiz, Villalva (Rojas, 26 do 2º) e Janner Corozo; Valencia (Oscar Benítez, 12 do 2º) e Garcés. Técnico: Miguel Zahzú

SANTOS: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo (Alex, 45 do 1º), Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez (Lucas Lourenço, 37 do 2º) e Soteldo; Arthur Gomes (Raniel, 22 do 2º), Marinho e Kaio Jorge (Jean Mota, 36 do 2º). Técnico: Cuca

—-

1/10 – MANUEL FERREIRA (ASSUNÇÃO-PAR)

OLIMPIA-PAR 2 x 3 SANTOS

Árbitro: Néstor Pitana-ARG

Gols: Recalde (22 e 33 do 1º); Carlos Sánchez (14 do 1º), Marinho (40 do 1º) e Kaio Jorge (13 do 2º)

Cartões amarelos: Recalde, Azcona e Leguizamón; Alex, Jobson e Raniel

OLIMPIA: Azcona; Benítez (Otálvaro, 42 do 2º), Leguizamón, Alcaraz e Arias; Domingo, Rodrigo Rojas e Recalde (De La Cruz, 42 do 2º); Alejandro Silva (Montenegro, 19 do 2º), Pitta (Jorge Rojas, 31 do 2º) e Camacho (Roque Santa Cruz, 19 do 2º). Técnico: Daniel Garnero

SANTOS: João Paulo; Pará, Jobson (Ivonei, 28 do 2º) e Alex; Madson, Carlos Sánchez (Alison, 21 do 2º), Diego Pituca e Felipe Jonatan; Soteldo (Lucas Braga, 34 do 2º), Marinho e Kaio Jorge (Raniel, 35 do 2º). Técnico: Cuca

—-

20/10 – VILA BELMIRO (SANTOS-SP)

SANTOS 2 x 1 DEFENSA Y JUSTICIA-ARG

Árbitro: Leodán González-URU

Gols: Lucas Braga (33 do 2º) e Marcos Leonardo (46 do 2º); Braian Romero (6 do 2º)

Cartões amarelos: Jobson, Lucas Braga, Diego Pituca e Wagner; Braian Romero e Héctor Martínez

SANTOS: João Paulo; Pará (Marcos Leonardo, 37 do 2º), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan (Wagner, 29 do 2º); Jobson (Sandry, 12 do 2º), Diego Pituca e Jean Mota (Lucas Lourenço, intervalo); Soteldo, Arthur Gomes (Lucas Braga, 12 do 2º) e Kaio Jorge. Técnico: Cuca

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Frias, Paredes (Leguizamón, 48 do 2º) e Héctor Martínez; Rius, Enzo Fernández (Acevedo, 33 do 2º), Marcelo Benítez e Isnaldo; Pizzini (Camacho, 24 do 2º), Hachen (Merentiel, 33 do 2º) e Braian Romero. Técnico: Hernán Crespo

—-

OITAVAS DE FINAL

24/11 – CASA BLANCA (QUITO-EQU)

LDU-EQU 1 x 2 SANTOS

Árbitro: Fernando Rapallini-ARG

Gols: Jhojan Julio (47 do 2º); Soteldo (7 do 1º) e Marinho (14 do 2º)

Cartões amarelos: Vega, Alcívar, Aguirre e Ordóñez; Luiz Felipe, Wagner, Felipe Jonatan e Soteldo

LDU: Gabbarini; Perlaza (Zunino, 48 do 2º), Luis Caicedo, Ordóñez e Cruz (Ayala, intervalo); Alcívar, Vega (Marcos Caicedo, 31 do 2º), Quinteros (Aguirre, 11 do 2º), Billy Arce e Jhojan Julio; Martínez Borja. Técnico: Pablo Repetto

SANTOS: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonatan (Lucas Braga, 36 do 2º); Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Wagner, 45 do 1º); Soteldo (Vinicius Balieiro, 44 do 2º), Marinho (Lucas Lourenço, 44 do 2º) e Kaio Jorge. Técnico: Marcelo Fernandes

—-

1/12 – VILA BELMIRO (SANTOS-SP)

SANTOS 0 x 1 LDU-EQU

Árbitro: Néstor Pitana-ARG

Gols: Zunino (21 do 2º)

Cartões amarelos: Alison, Soteldo, Wagner e John

Cartões vermelhos: Luiz Felipe (do banco de reservas); Aguirre e Villaruel

SANTOS: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Wagner, 42 do 2º); Alison, Diego Pituca e Soteldo (Sandry, 37 do 2º); Lucas Braga (Madson, 37 do 2º), Marinho e Kaio Jorge (Bruninho, 25 do 2º). Técnico: Cuca

LDU: Gabbarini; Perlaza (Zunino, 9 do 2º), Luis Caicedo, Ordóñez e Ayala (Cruz, 12 do 2º); Alcívar, Villaruel (Aguirre, 38 do 2º), Quinteros, Billy Arce (Marcos Caicedo, 12 do 2º) e Jhojan Julio; Martínez Borja. Técnico: Pablo Repetto

—-

QUARTAS DE FINAL

9/12 – ARENA DO GRÊMIO (PORTO ALEGRE-RS)

GRÊMIO 1 X 1 SANTOS

Árbitro: Juan Gabriel Benítez-PAR

Gols: Kaio Jorge (36 do 1º); Diego Souza (57 do 2º)

Cartões amarelos: Matheus Henrique, Maicon e Diogo Barbosa; Luan Peres, Jobson, Diego Pituca, Sandry

Cartão vermelho: Diego Pituca

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Churín, 44 do 2º), Pedro Geromel, Kannemann (David Braz, intervalo) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Darlan, 21 do 2º), Luiz Fernando (Ferreirinha, 21 do 2º), Pinares (Everton, 33 do 2º) e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS: John; Pará (Jean Mota, 41 do 2º), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Alison, 14 do 2º), Diego Pituca e Sandry (Vinicius Balieiro, 40 do 2º); Lucas Braga, Marinho (Bruninho, 40 do 2º) e Kaio Jorge (Madson, 32 do 2º). Técnico: Cuca

—-

16/12 – VILA BELMIRO (SANTOS-SP)

SANTOS 4 x 1 GRÊMIO

Árbitro: Wilmar Roldán-COL

Gols: Kaio Jorge (11 segundos do 1º e 9 do 2º), Marinho (16 do 1º) e Laércio (38 do 2º); Thaciano (36 do 2º)

Cartões amarelos: John, Guilherme Nunes e Bruninho (do banco de reservas); Kannemann, Pinares, Pepê e Diego Souza

SANTOS: John; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Wagner, 22 do 2º); Alison (Laércio, 31 do 2º), Jobson (Guilherme Nunes, intervalo) e Sandry; Lucas Braga, Marinho (Jean Mota, 21 do 2º) e Kaio Jorge (Marcos Leonardo, 37 do 2º). Técnico: Cuca

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela (Victor Ferraz, 18 do 1º), Pedro Geromel, David Braz (Churín, 32 do 2º) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Pinares, intervalo), Jean Pyerre (Thaciano, 14 do 2º), Luiz Fernando (Ferreirinha, 14 do 2º) e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

—-

SEMIFINAL

6/1 – LA BOMBONERA (BUENOS AIRES-ARG)

BOCA JUNIORS 0 x 0 SANTOS

Árbitro: Roberto Tobar-CHI

Cartões amarelos: Sebastián Villa

BOCA JUNIORS: Andrada; Jara, Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Diego González (Cardona, 18 do 2º), Capaldo, Sebastián Villa e Salvio (Buffarini, 33 do 2º); Tévez e Soldano (Ábila, 32 do 2º). Técnico: Miguel Ángel Russo

SANTOS: John; Pará, Lucas Veríssimo (Laércio, 39 do 2º), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo (Sandry, 11 do 2º); Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge (Madson, 33 do 2º). Técnico: Cuca

—-

13/1 – VILA BELMIRO (SANTOS-SP)

SANTOS 3 x 0 BOCA JUNIORS

Árbitro: Wilmar Roldán-COL

Gols: Diego Pituca (16 do 1º), Soteldo (4 do 2º) e Lucas Braga (6 do 2º)

Cartões amarelos: Diego Pituca; Salvio e Izquierdoz

Cartão vermelho: Fabra

SANTOS: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Madson, 35 do 2º); Alison (Vinicius Barieiro, 40 do 2º), Diego Pituca (Sandry, 16 do 2º) e Lucas Braga (Jean Mota, 35 do 2º); Soteldo (Jobson, 16 do 2º), Marinho e Kaio Jorge. Técnico: Cuca

BOCA JUNIORS: Andrada; Jara (Buffarini, intervalo), Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Diego González (Capaldo, intervalo), Campuzano, Sebastián Villa e Salvio (Emanuel Más, 16 do 2º); Tévez e Soldano (Ábila, 14 do 2º). Técnico: Miguel Ángel Russo

—-

CAMPANHA ATÉ A FINAL

12 jogos:

8 vitórias, 3 empates e 1 derrota

Gols pró: 20

Gols contra: 9

Artilheiros:

Kaio Jorge: 5 gols

Marinho: 4 gols

Lucas Braga e Soteldo: 2 gols

ESTATÍSTICAS DO ELENCO ATÉ A FINAL