Tabelão PLACAR: a campanha do Palmeiras até a final da Libertadores

Fala a verdade: você que é fã de PLACAR sente falta do inesquecível Tabelão, não é mesmo? Exatamente por conta disso preparamos as fichas e estatísticas do Palmeiras para que você relembre – e guarde – todos os detalhes da campanha rumo à final da Libertadores contra o Santos, neste sábado, 30, no Maracanã.

O Verdão foi praticamente impecável até aqui. Com direito a três goleadas por 5 a 0 (sobre Bolívar e Tigre na primeira fase e Delfín nas oitavas de final), e duas vitórias por 3 a 0 (contra Libertad e a inesquecível partida diante do River Plate), o time de Abel Ferreira ganhou nove dos 12 jogos no caminho para a final. Marcou 27 gols enquanto o goleiro Weverton, um dos destaques palmeirenses no torneio, só tomou seis.

Confira os duelos e os números do Palmeiras na Libertadores 2020:

O CAMINHO ATÉ A FINAL

PRIMEIRA FASE

4/3 – JOSÉ DELLAGIOVANNA (VICTORIA-ARG)

TIGRE-ARG 0 x 2 PALMEIRAS

Árbitro: Wilmar Roldán-COL

Gols: Luiz Adriano (16 do 1º) e Willian (20 do 2º)

Cartões amarelos: Melivillo e Lucas Rodríguez; Gabriel Menino e Rony

Cartão vermelho: Pérez Acuña (16 do 2º)

TIGRE: Marinelli; Pérez Acuña, Alcoba, Moiraghi e Lucas Rodríguez; Ortiz (Domínguez, 27 do 2º), Prediger, Diego Morales e Melivillo (Galmarini, 21 do 2º); Cavallaro (Luna, 32 do 2º) e Dening. Técnico: Néstor Gorosito

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Bruno Henrique, Ramires (Luan, 21 do 2º) e Dudu; Rony, Willian (Zé Rafael, 39 do 2º) e Luiz Adriano (Gabriel Veron, 23 do 2º). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

—-

10/3 – ALLIANZ PARQUE (SÃO PAULO-SP)

PALMEIRAS 3 x 1 GUARANÍ-PAR

Árbitro: Roberto Tobar-CHI

Gols: Luiz Adriano (8, 28 e 37 do 2º); Raúl Bobadilla (43 do 2º)

Cartões amarelos: Marcos Rocha e Gustavo Gómez; Morel, Rodrigo Fernández, Edgar Benítez, Báez e Bautista Merlini

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez (Vitor Hugo, 40 do 2º) e Viña; Bruno Henrique, Ramires (Patrick de Paula, 21 do 2º) e Dudu; Rony, Willian (Zé Rafael, 32 do 2º) e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GUARANÍ: Servio; Dávalos, Romaña, Báez e Guillermo Benítez; Rodrigo Fernández, Ángel Benítez, Morel (Barrientos, 21 do 2º), Rodney Redes e Edgar Benítez (Bautista Merlini, 16 do 2º); Raúl Bobadilla. Técnico: Gustavo Costas

—-

16/9 – HERNANDO SILES (LA PAZ-BOL)

BOLÍVAR-BOL 1 x 2 PALMEIRAS

Árbitro: Piero Maza-CHI

Gols: Riquelme (22 do 2º); Willian (34 do 1º) e Gabriel Menino (15 do 2º)

Cartões amarelos: Zé Rafael, Gabriel Menino, Bruno Henrique e Danilo

BOLÍVAR: Javier Rojas; Bejarano, Jusino, Gutiérrez e Jorge Flores; Cristhian Machado (Rey, 17 do 2º), Oviedo, Saavedra (Anderson Emanuel, 35 do 2º) e Roberto Fernández (Ábrego, intervalo); Arce e Riquelme. Técnico: Claudio Vivas

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Ramires (Bruno Henrique, 9 do 2º), Gabriel Menino, Zé Rafael (Gustavo Scarpa, 41 do 2º) e Raphael Veiga (Danilo, 29 do 2º); Rony (Gabriel Veron, 30 do 2º) e Willian (Vitor Hugo, 41 do 2º). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

—-

23/9 – DEFENSORES DEL CHACO (ASSUNÇÃO-PAR)

GUARANÍ-PAR 0 x 0 PALMEIRAS

Árbitro: Néstor Pitana-ARG

Cartões amarelos: Morel e Romaña; Wesley

GUARANÍ: Servio; Iván Ramírez, Romaña, Báez e Miguel Benítez; Rodrigo Fernández, Morel (Ángel Benítez, 37 do 2º), Florentín (Domínguez, 17 do 2º), Rodney Redes (Maná, 38 do 2º) e Bautista Merlini; Fernando Fernández. Técnico: Gustavo Costas

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Danilo (Ramires, 24 do 2º), Gabriel Menino (Bruno Henrique, 34 do 2º), Zé Rafael e Lucas Lima (Raphael Veiga, 24 do 2º), Gabriel Veron (Wesley, 17 do 2º) e Luiz Adriano (Willian, 17 do 2º). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

—-

30/9 – ALLIANZ PARQUE (SÃO PAULO-SP)

PALMEIRAS 5 x 0 BOLÍVAR-BOL

Árbitro: Leodán González-URU

Gols: Willian (3 do 1º), Wesley (2 do 2º), Viña (14 do 2º), Raphael Veiga (16 do 2º) e Rony (19 do 2º)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez; Roberto Fernández

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Gabriel Menino, 18 do 2º), Felipe Melo (Luan, 18 do 2º), Gustavo Gómez (Vitor Hugo, 18 do 2º) e Viña; Bruno Henrique (Ramires, 21 do 2º), Patrick de Paula (Danilo, 21 do 2º) e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BOLÍVAR: Javier Rojas; Bejarano (Quinteros, 32 do 2º), Jusino, Haquín e Roberto Fernández; Saavedra, Oviedo, (Cristhian Machado, 18 do 2º), Rey (Vaca, 18 do 2º) e Anderson Emanuel (Cataldi, 32 do 2º); Arce e Riquelme. Técnico: Claudio Vivas

—-

21/10 – ALLIANZ PARQUE (SÃO PAULO-SP)

PALMEIRAS 5 x 0 TIGRE-ARG

Árbitro: Esteban Ostojich-URU

Gols: Raphael Veiga (34 do 1º), Gustavo Gómez (9 do 2º), Zé Rafael (20 do 2º), Gabriel Veron (30 do 2º) e Rony (36 do 2º)

Cartões amarelos: Viña e Zé Rafael; Melivillo, Leizza, Kestler e Agustín Cardozo

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino (Mayke, 33 do 2º), Felipe Melo, Gustavo Gómez (Emerson Santos, 31 do 2º) e Viña; Danilo, Zé Rafael (Ramires, 25 do 2º) e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Wesley (Rony, 25 do 2º) e Luiz Adriano (Willian, 25 do 2º). Técnico: Andrey Lopes

TIGRE: Zenobio; Galmarini, Leizza (Becker, 20 do 2º), Giacopuzzi, Monteseirín e Melivillo; Agustín Cardozo, Ezequiel Rodríguez (Román Martínez, 6 do 1º), Diego Morales e Gallardo (Bolaño, 27 do 2º); Magnín (Kestler, 27 do 2º). Técnico: Néstor Gorosito

—-

OITAVAS DE FINAL

25/11 – ESTÁDIO JOCAY (MANTA-EQU)

DELFÍN-EQU 1 x 3 PALMEIRAS

Árbitro: Leodán González-URU

Gols: Ramires (contra, 24 do 2º); Gabriel Menino (18 do 1º), Rony (36 do 1º) e Zé Rafael (15 do 2º)

Cartões amarelos: Nazareno, Jonathan González e Garcés; Patrick de Paula e Ramires

DELFÍN: Banguera; Jonathan González, Carlos Rodríguez, Agustín Ale e Nazareno; Vélez (Cifuente, 41 do 2º), Ortiz, Mera (Oscar Benítez, 37 do 1º) e Janner Corozo (Rojas, 26 do 2º), Valencia e Garcés. Técnico: Miguel Zahzú

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Gustavo Gómez e Mayke; Ramires (Renan, 39 do 2º), Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael (Danilo, 24 do 2º) e Lucas Lima (Lucas Esteves, 39 do 2º); Rony (Gabriel Silva, 41 do 2º). Técnico: Abel Ferreira

—-

2/12 – ALLIANZ PARQUE (SÃO PAULO-SP)

PALMEIRAS 5 x 0 DELFÍN-EQU

Árbitro: Darío Herrera-ARG

Gols: Patrick de Paula (29 do 1º), Gabriel Veron (4 e 15 do 2º), Willian (7 do 2º) e Danilo (48 do 2º)

Cartões amarelos: Patrick de Paula; Cangá e Rojas

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña (Mayke, 8 do 2º); Danilo, Patrick de Paula (Zé Rafael, intervalo), Lucas Lima (Raphael Veiga, intervalo) e Gustavo Scarpa (Alan Empereur, 32 do 1º); Gabriel Veron e Willian (Gabriel Silva, 19 do 2º). Técnico: Abel Ferreira

DELFÍN: Banguera; Jonathan González, León, Cangá e Luzárraga; Vélez, Ortiz, Macías (Rojas, 10 do 2º) e Janner Corozo (Mera, 11 do 2º); Oscar Benítez e Valencia (Carreño, 41 do 2º). Técnico: Miguel Zahzú

—-

QUARTAS DE FINAL

8/12 – DEFENSORES DEL CHACO (ASSUNÇÃO-PAR)

LIBERTAD-PAR 1 X 1 PALMEIRAS

Árbitro: Fernando Rapallini-ARG

Gols: Espinoza (17 do 2º); Gustavo Gómez (39 do 1º)

Cartões amarelos: Campuzano, Cáceres e Luis Cardozo; Zé Rafael, Raphael Veiga, Gabriel Menino e Lucas Lima

Cartão vermelho: Lucas Lima

LIBERTAD: Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Adorno e Iván Piris; Campuzano, Cáceres (Hugo Martínez, 18 do 2º), Bareiro e Espinoza; Adrián Martínez (Villalba, 36 do 2º) e Óscar Cardozo (Sebastián Ferreira, 18 do 2º). Técnico: Gustavo Morínigo

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael (Emerson Santos, 23 do 2º), Raphael Veiga (Lucas Lima, 23 do 2º) e Gustavo Scarpa (Gabriel Silva, 46 do 2º); Gabriel Veron (Breno Lopes, 29 do 2º) e Rony (Willian, 29 do 2º). Técnico: Abel Ferreira

—-

15/12 – ALLIANZ PARQUE (SÃO PAULO-SP)

PALMEIRAS 3 x 0 LIBERTAD

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Gols: Gustavo Scarpa (21 do 1º), Rony (23 do 2º) e Gabriel Menino (37 do 2º)

Cartões amarelos: Adorno, Cáceres e Sebastián Ferreira

Cartão vermelho: Iván Piris

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, 41 do 2º), Luan, Gustavo Gómez (Emerson Santos, 13 do 2º) e Viña; Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga (Zé Rafael, 32 do 2º) e Gustavo Scarpa (Breno Lopes, 41 do 2º); Gabriel Veron e Rony (Willian, 32 do 2º). Técnico: Abel Ferreira

LIBERTAD: Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Adorno e Iván Piris; Campuzano (Franco, 35 do 2º), Cáceres (Hugo Martínez, 24 do 2º), Bareiro (Villalba, intervalo) e Espinoza; Sebastián Ferreira (Enciso, 24 do 2º) e Adrián Martínez (Óscar Cardozo, intervalo). Técnico: Gustavo Morínigo

—-

SEMIFINAL

5/1 – LIBERTADORES DE AMÉRICA (BUENOS AIRES-ARG)

RIVER PLATE 0 x 3 PALMEIRAS

Árbitro: Leodán González-URU

Gols: Rony (27 do 1º), Luiz Adriano (2 do 2º) e Viña (17 do 2º)

Cartões amarelos: Borré, Ponzio e Nicolás De La Cruz; Gustavo Gómez, Patrick de Paula, Danilo e Emerson Santos

Cartão vermelho: Carrascal

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Rojas, Pinola e Milton Casco (Federico Girotti, 29 do 2º); Enzo Pérez (Paulo Díaz, 43 do 2º); Carrascal, Nicolás De La Cruz e Nacho Fernández (Julián Álvarez, 36 do 2º); Matías Suárez (Ponzio, 29 do 2º) e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Viña; Danilo (Zé Rafael, 22 do 2º), Patrick de Paula (Emerson Santos, 33 do 2º), Gustavo Scarpa (Raphael Veiga, 26 do 2º) e Rony (Breno Lopes, 26 do 2º); Luiz Adriano (Willian, 33 do 2º). Técnico: Abel Ferreira

—-

12/1 – ALLIANZ PARQUE (SÃO PAULO-SP)

PALMEIRAS 0 x 2 RIVER PLATE

Árbitro: Esteban Ostojich-URU

Gols: Rojas (29 do 1º) e Borré (44 do 1º)

Cartões amarelos: Danilo, Alan Empereur, Luan, Marcos Rocha e Weverton; Paulo Díaz, Rojas e Borré

Cartão vermelho: Rojas

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Kuscevic, 36 do 2º), Gustavo Gómez (Luan, 41 do 1º), Alan Empereur e Viña; Danilo (Raphael Veiga, 36 do 2º), Zé Rafael (Emerson Santos, 24 do 2º), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa (Breno Lopes, intervalo); Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

RIVER PLATE: Armani; Paulo Díaz, Rojas e Pinola (Federico Girotti, 52 do 2º); Enzo Pérez; Montiel, Nacho Fernández, Nicolás De La Cruz (Julián Álvarez, 42 do 2º) e Angileri (Milton Casco, 42 do 2º); Matías Suárez e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo

—-

CAMPANHA ATÉ A FINAL

12 jogos:

9 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Gols pró: 27

Gols contra: 6

Artilheiros:

Luiz Adriano e Rony: 5 gols

Willian: 4 gols

Gabriel Menino e Gabriel Veron: 3 gols

ESTATÍSTICAS DO ELENCO ATÉ A FINAL