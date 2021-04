Swansea se une a protestos antirracismo e anuncia boicote às redes sociais

Casos de racismo e o combate a eles têm sido cada vez mais constantes no futebol europeu. O Swansea City, clube do País de Gales com vasta experiência na Premier League e que atualmente disputa a segunda divisão inglesa, anunciou nesta quinta-feira, 8, um protesto contra o abuso e a discriminação nas redes sociais: uma semana sem realizar nenhuma postagem.

O Swansea informou que a partir das 17h locais, todos os jogadores, funcionários e canais oficiais do clube no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok e Snapchat não exibirão nenhum conteúdo pelos próximos sete dias. O boicote cobrirá dois jogos do time, contra o Millwall, dia 10, e Sheffield, 13. A ação é uma resposta a diversos abusos raciais sofridos por atletas do elenco.

“Como um clube de futebol, vimos vários de nossos jogadores sujeitos a abusos abomináveis nas últimas sete semanas, e sentimos que é correto tomar uma posição contra um comportamento que é uma praga em nosso esporte e na sociedade em geral”, afirmou Julian Winter, presidente-executivo do Swansea.

Winter ainda cobrou um posicionamento do CEO do Twitter, Jack Dorsey, e do fundador, presidente e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg ao enviar-lhes uma carta para “reiterar a posição do clube e o desejo de ver as empresas de mídia social introduzirem policiamento e punições mais rigorosos para os culpados de abuso terrível e covarde que infelizmente se tornou muito comum.”

Swansea City has chosen to take a club-wide stance in the battle against abuse and discrimination of all forms on social media.

From 5pm today we will not post any content on our official social media channels for seven days.#EnoughIsEnough

👉 https://t.co/rmHXB0j2l7 pic.twitter.com/fKqKqHl8Ag

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) April 8, 2021