Suspensão volta e Guerrero não vai estrear pelo Internacional

Recém transferido ao Internacional, após passagem pelo Flamengo, o atacante peruano Paolo Guerrero não fará sua estreia contra o Palmeiras no domingo, no Beira-Rio. A Justiça Comum da Suíça revogou o efeito suspensivo conquistado pelo peruano após caso de doping, que o permitiu disputar a última Copa do Mundo, na Rússia, informou o repórter Eric Faria, da Rede Globo.

Guerrero foi condenado a um ano de suspensão após ser flagrado no exame antidoping, por metabólito da cocaína, em partida contra a Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em outubro de 2017. Em dezembro, conseguiu reduzir a pena para seis meses junto à Fifa, mas em maio deste ano, a última instância do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) aumentou sua pena para 14 meses de suspensão, o que tiraria o jogador do Mundial.

Em seguida, ele entrou com pedido de efeito suspensivo provisório na Justiça Comum da Suíça e foi liberado para a disputa do Mundial, mas teve o direito caçado nesta quinta-feira.

Guerrero assinou um contrato de risco e produtividade por três temporadas com o Internacional. Sem recursos disponíveis para voltar a jogar antes do período de punição, o jogador terá que cumprir a decisão, enquanto o clube fica protegido, podendo quebrar o acordo.