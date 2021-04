Suspeita de fraude: Justiça divulga vídeo de prova de italiano de Suárez

O atacante uruguaio Luis Suárez, hoje no Atlético de Madri, teve divulgadas imagens de uma câmera escondida que registrou o exame de língua italiana realizado por ele em 17 de setembro do ano passado, na Universidade para Estrangeiros de Perugia, para a obtenção da cidadania italiana. O caso é investigado, desde então, por supostas fraudes e possíveis irregularidades.

A gravação tem quase 20 minutos de duração e comprova que o uruguaio possuía pouco conhecimento do idioma, o que levanta suspeitas pela certificação em nível intermediário. Na época, ele havia acabado de deixar o Barcelona e negociava com a Juventus, que preferia que ele não entrasse na cota específica para atletas estrangeiros.

Suárez teve dificuldades, por exemplo, para a conjugação de verbos e formular frases. Responsável pela aplicação da prova, o professor Lorenzo Rocca já tem acordo com a justiça italiana para a admissão de fraude. O juiz responsável também disse que Suárez confirmou ter tido acesso prévio ao conteúdo.

Caso Suarez, il primo minuto dell'esame "farsa".

Telecamera nascosta dagli investigatori nella stanza dell'Università per Stranieri di Perugia #ANSA https://t.co/3MP6zGnUq5 pic.twitter.com/WI3fYLYipB — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 30, 2021

Segundo o magistrado, o jogador alegou ter recebido da professora Stefania Spina um arquivo com o texto do exame. A educadora está suspensa por oito meses e teve o recurso da punição revogado. O caso também afastou a reitora da instituição de Perugia, Giuliana Grego Bolli, que renunciou no último mês de dezembro.

O pedido de cidadania italiana se deu enquanto o jogador negociava com a Juventus. A intenção do clube de Turim era que Suárez não ocupasse uma vaga de estrangeiro no time, que já contava com as chegadas do brasileiro Arthur e do americano McKennie, dois extracomunitários. O uruguaio é casado com uma cidadã italiana e poderia obter a nacionalidade do país caso comprovasse conhecimento ao menos intermediário do idioma.

O fato de ter feito o teste de forma rápida gerou suspeitas. A procuradoria abriu investigação para encontrar irregularidades, desde então, e ainda pode denunciar criminalmente Suárez, o que acarretaria em multa, mas sem uma punição no âmbito esportivo. Pouco depois da confusão vir à tona, ele acertou sua ida para o Atlético de Madri.